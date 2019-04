6 ideias para celebrar o Dia Mundial do Livro

É com vista para o rio Tejo, a Ponte 25 de Abril, o Cristo Rei e o imponente Castelo de São Jorge que, esta terça, 23, pelas 18 e 30, se celebra o Dia Mundial do Livro, no Miradouro Amoreiras 360º Panoramic View, em Lisboa. A sessão de leitura com os atores Teresa Coutinho, Miguel Loureiro e António Fonseca, que dão a voz a poemas de Ricardo Reis, heterónimo de Fernando Pessoa, conta com a parceria da Casa Fernando Pessoa (encerrada para obras de remodelação). Sensibilizar o público para a importância dos hábitos de leitura num ambiente descontraído, virado para a cidade de Fernando Pessoa é o principal objetivo desta iniciativa conjunta. A lotação é de 45 lugares. Miradouro Amoreiras 360º Panoramic View > CC Amoreiras, Lisboa > 23 abr, ter 18h30 > Inscrição:/ T. 21 391 3270 > grátis

Nesta terça, 23, Dia Mundial do Livro, comemora-se também o segundo aniversário da Biblioteca Espaço Cultural Cinema Europa, em Campo de Ourique. O programa começa às 10 horas, com uma sessão de poesia para bebés, seguindo-se, às 11 horas, a leitura da história O dia em que o Senhor Bonifácio ficou em casa doente, de Philip C. Stead. À tarde, a partir das 14 e 30, está marcada uma leitura para adultos de contos e crónicas, já Memórias do Bairro (16h-17h) é um convite a contar histórias sobre como era o bairro de Campo de Ourique há 20, 30 e 40 anos. O Clube de Leitura com a presença do escritor Mário de Carvalho, às 18 horas, e o concerto com o Coro da Achada, às 21h30, fecham o programa de entrada livre. R. Francisco Metrass, 28D, Lisboa > 23 abr, 10h-21h30 > grátis

Um pouco por todo o País e ao longo do dia, a FNAC assinala o Dia Mundial do Livro com várias iniciativas e surpresas. O destaque vai para a oferta gratuita de mais de dois mil livros em Lisboa. Entre as 8 e as 16 horas, dez ciclistas vão circular pelas ruas mais movimentadas da capital e oferecer livros de vários géneros literários, entre os quais Um Livro com Livros, editado pela FNAC, com 100 sugestões de leituras por diversas personalidades, como Nuno Markl ou José Eduardo Agualusa. O trajeto terá início no Terreiro do Paço e, ao longo do dia, a FNAC vai dando pistas, no Twitter e no Instagram, sobre a localização dos ciclistas. As comemorações do Dia Mundial do Livro incluem ainda descontos, entre os 20 e os 50%