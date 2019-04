Vinho do mundo servido a copo no Donna Taça, em Lisboa

Neste wine bar e garrafeira da Rua do Telhal, há uma carta com cerca de 50 vinhos de diferentes origens para beber a copo, em que as pequenas produções estão em destaque

São as estantes e prateleiras, forradas a garrafas de vinho de várias nacionalidades, que recebem os clientes do Donna Taça, aberto desde dezembro na Rua do Telhal, a poucos passos da Avenida da Liberdade. E antes de avançar para a zona de bar propriamente dita, a primeira função do lugar fica logo cumprida: dar a conhecer (e vender, claro) um conjunto de diferentes vinhos de pequena produção que não se encontram nas grandes superfícies. Podem até ser de quintas ou de enólogos conhecidos, como a Graham’s, a Quinta do Crasto ou Paulo Laureano, mas a garantia é que se trata de edições limitadas. Já no bar, cerca de 50 desses 700 rótulos apresentados estão disponíveis para serem bebidos a copo. Pode-se também abrir outras garrafas da garrafeira, beber aqui e levar o resto para casa (a taxa de rolha fica nos €7). Quem o diz é a proprietária do Donna Taça, Fernanda Rosa, brasileira de Curitiba, a viver em Lisboa há um ano e meio. “Sou do Sul do Brasil, de uma região que poucos sabem mas produz vinho.” Com uma carreira ligada à exportação, fixou-se no segmento dos vinhos há quatro anos, ao princípio no Brasil e, desde 2017, em Portugal, para onde se mudou com a família. “Já que trabalhava com vinho, pensei ‘vou abrir a porta ao público’”. E assim foi.

Quanto ao mapa-mundo de escolhas vínicas, além das muitas referências nacionais, não se fica pelas habituais garrafas francesas, argentinas ou neozelandesas e estende-se à Alemanha, Hungria e Áustria, por exemplo, numa carta com uma oferta a copo que começa nos €4,40 e vai até aos €69 (a maioria anda entre os €7 e os €15). Dividida entre “os brancos mais encorpados”, “as sugestões da Donna Taça” e “os vinhos brancos jovens e frescos”, cada referência tem o nome, o ano, o produtor, o país, as castas e outros pormenores, complementados com informações dadas pelos colaboradores da casa. A acompanhar, servem-se tábuas de queijos portugueses (exceção para o Manchego), canapés de caviar beluga com presunto ibérico e até fondue de queijo. “Temos algumas mesas para grupos ou para as pessoas se juntarem – porque, para mim, o vinho é partilha”, remata Fernanda.

Donna Taça > R. do Telhal, 4B, Lisboa > T. 21 602 2085 > seg-sáb 12h-23h