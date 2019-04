Desencaminharte: 10 pontos de paragem para descobrir a paisagem do Alto Minho

Um novo roteiro de arte pública cruza dez municípios, com obras de arquitetos e artistas plásticos. Para descobrir lugares únicos em Arcos de Valdevez, Caminha, Paredes de Coura, Monção, Melgaço, Ponte de Lima, Valença, Vila Nova de Cerveira, Ponte da Barca e Viana do Castelo

Há uma peça do atelier FAHR 021.3, que funciona como um abrigo, de betão branco, na zona ribeirinha de Lanhelas, Caminha, a partir da qual se contempla o rio Minho. Em Viana do Castelo, o arquiteto João Mendes Ribeiro aproveitou o miradouro da Capela da Senhora do Crasto, no alto do monte, para ali acrescentar duas namoradeiras. Já em Sistelo, Arcos de Valdevez, foi a artista plástica Fernanda Fragateiro a questionar a paisagem como objeto histórico, político e estético através de seis bandeiras colocadas no vale, cada uma com uma frase sobre o tema. Estas são apenas três das dez obras permanentes do Desencaminharte que, nos últimos seis meses, foram inaugurando em cada um dos dez municípios do Alto Minho: além de Caminha, Viana do Castelo e Arcos de Valdevez, ainda Monção, Paredes de Coura, Ponte da Barca, Ponte de Lima, Valença, Vila Nova de Cerveira e Melgaço, onde o coletivo de arquitetos depA instalou a última obra, na Porta de Lamas de Mouro – um sulco que nos relaciona “com o solo, a água e o ambiente alagadiço da charca, entre musgos, seixos e juncos”.

Com estas intervenções que ligam o Homem à Natureza, pretendia-se novos “leitores de paisagem” que foram “interpretados pelos autores de maneiras diferentes”, explica Hugo Reis, do coletivo HODOS, responsável pela programação. “Não queremos fazer disto um festival, é mais um espaço aberto que permite trabalhar o território pela arte”, reforça Hugo, sobre esta edição da qual fazem parte também obras de Gabriela Albergaria, da dupla Barão-Hutter, de Pablo Pita, de André Banha, de Dalila Gonçalves e do artista plástico Miguel Seabra, que trabalhou em parceria com o estúdio Still Urban Design. O “projeto de criação de sinergias entre território, arte, cultura e população” funcionará como um roteiro (além do site, os postos de turismo terão um mapa à disposição), para ser descoberto à medida de cada um.

Desencaminharte 2018 > www.desencaminharte.altominho.pt > mapa disponível também nos postos de turismo do Alto Minho