Em Lisboa, o Gourmet Experience, do El Corte Inglés, junta agora comida, música e exposições

Já não se sobe ao piso 7 do El Corte Inglés só pelas maravilhas gastronómicas. Concertos e exposições começaram a fazer parte da agenda do Gourmet Experience que promete, durante um ano, juntar ali artistas de diversas áreas

José Correia

Gastronomia, concertos e exposições. Três artes que vão coabitar num único lugar: o 7º piso, do El Corte Inglés, em Lisboa. Está prestes a fazer um ano que a zona de restauração do centro comercial se reinventou e apresenta agora algumas novidades. O Gourmet Experience junta vários restaurantes, lojas gourmet, gelados, doçaria, um bar de gin e outro de vinhos, em quase 5 mil metros quadrados que começaram, esta semana, a ser dinamizados com outras artes. Aos chefes, alguns com Estrela Michelin, como Henrique Sá pessoa e José Avillez, juntam-se nomes das artes e da música, que aqui encontram um "palco" para se darem a conhecer.

O primeiro convidado a participar foi Mário Belém. Apaixonado por expressões portuguesas e pelas “tiradas do dia a dia”, é nelas que se inspira para criar o seu trabalho. É, sem dúvida, artista. Mas daqueles sem mãos a medir para o que faz: pinta, esculpe, desenha em murais e ilustra.

José Correia

Os trabalhos – em madeira, material que o remete aos tempos de miúdo e que usa muito –, fazem parte, na sua marioria, da coleção Conto Interrompido, resultado de uma parceria com a Galeria Underdogs, em Lisboa, como Matas-me (e eu adoro...) e Foram três as contas que ele fez, sem esquecer outras duas que estiveram em exposição, em Paris. É, no entanto, para “Alta tensão”, em forma de relâmpago, que vai o favoritismo de Mário Belém. Por isso, quando lhe pediram que escolhesse um trabalho para se deixar fotografar, a escolha foi óbvia. “É uma peça muito forte. Retrata uma miúda, cabisbaixa, e os raios coloridos, que nascem debaixo dela, são aquela 'luz ao fundo do túnel'”, explica. “Hoje, há tantas formas de comunicar e cada vez nos entendemos menos”. A ideia serviu de base à escolha das peças, que podem ser vistas até junho.

Na área da música, são diversos os artistas que preenchem a agenda deste mês. O primeiro é Pedro Tatanka, vocalista dos The Black Mamba, que, enquanto termina o seu novo álbum, a solo, vai atuar nesta sexta, 12, pelas 22h. No sábado, 13, logo pelas 17h, cabe ao Dj Ivo Oliveira animar a tarde.

Até final do mês, pelo 7º piso do El Corte Inglés, vão passar João Campos e convidados (17 abril, 19h), Dj M.Dusa (20 abril, 17h), os Light Gun Fire (24 abril, 22h), Francisco Fernandez (26 abril, 22h) e, para terminar, Dj Mariana Barosa, com atuação marcada para o dia 27 de abril, às 17 horas.

A ideia é que a iniciativa decorra durante um ano, garante o El Corte Inglés. Todos os meses serão anunciados os convidados a participar neste encontro dinâmico entre chefes e artistas.

José Correia

Gourmet Experience > El Corte Inglés > Av. António Augusto de Aguiar, 31, Lisboa > T. 21 371 1700 > dom-qui 10h-24h, sex-sáb 10h-1h