Bioblitz: À descoberta da Natureza, no Parque de Serralves

Em Serralves, no Porto, a biodiversidade volta a estar na mira, em saídas de campo com investigadores, oficinas e workshops, neste sábado e domingo, dias 6 e 7. E é tudo gratuito

Depois dos alunos, o convite estende-se ao restante público. Pelo sexto ano consecutivo, as portas do Parque de Serralves abrem-se ao Bioblitz, o mesmo é dizer à observação e à descoberta da Natureza, entre este sábado, 6, e domingo, 7. “Sendo uma sexta edição, já não falamos de inventariação de espécies, mas de um testemunho da sua biodiversidade.” Para Mariana Roldão, diretora do Serviço Educativo de Serralves, “esta é uma oportunidade única, num parque com 18 hectares, no meio da cidade”.

No Bioblitz, todos podem ser cientistas. Munidos de lupa, binóculos e caderno de notas, crianças e adultos partem à descoberta da fauna e da flora do parque, em saídas de campo, acompanhados por investigadores do CIBIO-InBIO (Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos), parceiro da iniciativa. Mas nem só de saídas se faz a edição. Também há oficinas científicas e pedagógicas contínuas, sobre as árvores, os répteis, os líquenes, as aves. Além de uma exposição sobre o lobo-ibérico, workshops de ilustração da Natureza, marionetas e expressão dramática.

“É um programa completo e transversal, que procura abordar diferentes temáticas, adaptadas a diversas idades e com rigor científico”, frisa Mariana Roldão. A não perder é também o espetáculo O Cardume e a oficina Animais Marinhos, pelo Historioscopio Teatro de Marionetas. Estão ainda previstas saídas noturnas, para se observar algumas áreas habitadas por morcegos, salamandras e anfíbios. “O Parque de Serralves acaba por ser uma constante surpresa”, diz Mariana, “e essa magia é real”.

Bioblitz > Parque de Serralves > Av. Marechal Gomes da Costa, Porto > T. 22 615 6500/19 > 6-7 abr, sáb 8h-24h, dom 8h-19h > grátis