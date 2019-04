Pavilhão da Água: Um imenso laboratório, no Parque da Cidade do Porto

Experiências, uma Sala Imersiva e um percurso da nascente à foz do rio Douro são algumas das novidades do Pavilhão da Água, que reabriu renovado no Parque da Cidade do Porto

É por entre as árvores do Parque da Cidade do Porto que se descobre o Pavilhão da Água, debruçado sobre um espelho de água, em aparente desequilíbrio. O equipamento municipal foi alvo de uma intervenção e, depois de três anos fechado, acaba de reabrir com uma nova abordagem, além de uma maior área expositiva. “Fizemos uma melhoria tecnológica e aumentámos o edifício”, diz Filipa Fernandes. Para a coordenadora de Educação Ambiental da Águas do Porto, faltava tornar o percurso “mais apelativo” para miúdos a partir dos dos seis anos.

A obra foi conduzida pelo arquiteto Alexandre Burmester, autor do projeto original desenhado para a Expo’98. Entre as novidades, constam a APP, um audioguia com todas as explicações científicas; os Snacks de Ciência que, a cada 15 minutos, desafiam o público a vestir a bata de cientista e a fazer experiências, junto à molécula da água; o projeto H2Out que, um dia por semana, leva os laboratórios às escolas; e, ainda, a Sala Imersiva onde mergulhamos no mar para assistir a uma projeção sobre as alterações climáticas – inclui calor extremo, salpicos de água fresca e cheiro a maresia.

Durante cerca de duas horas, seguimos o percurso do rio Douro, da nascente à foz, ao longo do qual se desenrolam 21 experiências, como molhar as mãos para desenhar figuras, equilibrar bolas em jatos, abrir comportas de barragens deixando passar os barcos e até produzir energia elétrica. Por ali, continuam alguns dos módulos já existentes, embora com outra aparência, como o ciclone, o tornado ou as ondas caóticas. Com enfoque no papel da Águas do Porto, que gere todo o ciclo urbano da cidade (do abastecimento, tratamento e devolução ao mar), o Pavilhão da Água é agora um laboratório para ajudar a compreender a importância da água.

Pavilhão da Água > Estrada da Circunvalação, 15443 (Parque da Cidade), Porto > T. 22 519 0888 / 93 444 0072 > seg-sex 10h-17h30, sáb-dom 10h-13h, 14h-17h30 > €5 a €8