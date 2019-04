Férias da Páscoa: 11 programas de última hora para entreter os miúdos

Às propostas para fazer em família, juntámos uma mão cheia de atividades, em Lisboa e no Porto, para crianças e jovens. Entre campos de férias, para um dia ou uma semana, percursos pelo teatro e atividades, selecão de 11 programas para todos os gostos – e vontades

LISBOA

1. Jardim Zoológico de Lisboa

Selvagens e divertidas, assim são as férias da Páscoa no jardim Zoológico de Lisboa. Dividido em dois turnos, entre os dias 8 e 12 ou 15 e 18 de abril, o programa é indicado para crianças e jovens, dos 3 aos 16 anos. Em contacto com a natureza, perto de golfinhos, leões, koalas e macacos, os participantes vão fazer amigos entre os animais, através de jogos de pistas, expressões plásticas, narração de contos e caças ao tesouro, além de encontros com tratadores de diversas espécies. Pç. Marechal Humberto Delgado, Lisboa > T. 21 723 2900 > 8-12 abr, seg-sex 9h-18h; 15-18 abr, seg-qui, 9h-18h; 22 abr, seg 9h-18h > 5 dias: €190, 4 dias: €154, dia temático: €45

2. Mundo Património

Entre visitas a bairros emblemáticos, como a Graça e a Estrela, e edifícios como o Museu de Arte Popular, as crianças procuram inspiração para as criações que hão de fazer em ateliers, a decorrer durante a tarde. Com cartolinas, lápis e muita imaginação, vão construir uma maquete da cidade de Lisboa. O programa, para crianças a partir dos 6 anos, inclui almoço. R. de Campo de Ourique, 171, Lisboa > Inscrições: 21 797 4587 > 18-18 abr, seg-qui 8h30-18h30 > €35/dia; €115/4 dias

3. Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva

A primeira semana já esgotou, mas ainda há quatro dias disponíveis. E como a ciência não vai de férias, as portas do Pavilhão do Conhecimento abrem-se outra vez a aprendizes de cientista, de matemático e até de astronauta, dos 5 aos 12 anos. Entre experiências, atividades práticas e jogos, os miúdos vão procurar descobrir onde anda o Coelhinho da Páscoa, quem são os animais que brilham no escuro, misturar astronomia com engenharia e, por entre tubos de ensaio, vestir o avental de chefe. A tudo isto junta-se a oficina permanente Dòing, com workshops de programação Scratch Jr e de mini-robôs, e a visita à nova exposição dedicada aos animais de companhia. Em Cães e Gatos, mostra produzida pela Cité des Sciences e l’ Industrie de Paris, encontram-se 47 módulos interativos e divertidos, com três areas temáticas, para explorar o mundo dos nossos companheiros de casa. Lg. José Mariano Gago, Lisboa > T. 21 891 7104 > 15-18 abr, ter-qui 9h-18h > €40/dia, €140/4 dias

Mário João

4. São Luiz Teatro Municipal

Se é verdade que em qualquer teatro, para lá do palco, podem acontecer coisas estranhas, no São Luiz são os sapatos que aparecem e desaparecem, sem explicação. Surgem tímidos, sem qualquer barulho, para logo, em seguida, se esconderem atrás da régie ou da plateia, entrarem no elevador e seguirem para o camarins. Nesta visita-espectáculo, durante a qual se desvendam histórias deste teatro lisboeta e nos cruzamos com os sapatos de uma atriz francesa e de um provocador ator português, a atriz Madalena Marques leva os mais novos a viver a cena teatral através da palavra e da imaginação. R. António Maria Cardoso, 38, Lisboa > T. 21 325 7640 > 13-14 abr, sáb-dom 11h > €2

5. Museu do Oriente

Há certas tradições que vale a pena manter. A pensar nisso, nesta Páscoa, o programa de oficinas da Fundação Oriente fala não só de ovos, alguns bem famosos, como os Fabergé, bem como de coelhinhos, prontos a saltar da cartola. Pelo meio, há tempo para pintar com cloisonné, uma técnica muito antiga que foi aperfeiçoada pelos chineses, e partipar num jogo de enigmas e pistas para explorar todos os espaços do museu. Será que é desta que descobrimos porque estão os ovos associados à Páscoa? A resposta está disponível para crianças dos 4 aos 10 anos. Av. Brasília, Doca de Alcântara (Norte), Lisboa > T. 21 358 5299 > 8-12 abr, 15-17 abr, 10h-13h (4 a 6 anos), 14h30-17h30 (7 a 10 anos)> €10

6. Museu Calouste Gulbenkian

As comemorações dos 150 anos do nascimento de Calouste Gulbenkian e a exposição temporária Francisco Tropa. O Pyrgus de Chaves, serviram de mote para o programa especial de Páscoa para crianças e jovens, dos 5 aos 15 anos. Assim, na oficina “Os dados estão lançados”, orientada por Ana Marreneca e Ricardo Mendes, o jogo acontece focado no papel do desafio e da estratégia do trabalho em grupo. Já em “A minha vida dava um filme”, oficina orientada por Maria João Carvalho e Sofia Martinho, constrói-se um guião inspirado numa personagem peculiar: Calouste Sarkis Gulbenkian. A partir da sua história, viagens e gostos singulares, recria-se a sua biografia e, quem sabe, a dos pequenos cineastas. Av. de Berna, 45A, Lisboa > T. 21 782 3000 > www.bilheteira.gulbenkian.pt > 8-18 abr, seg-sex 10h-17h30 > €95 (5 dias), €75 (4 dias)

7. Páscoa da Vila, Carcavelos

Entre a pista de gelo e o carrossel mágico, as oficinas da Páscoa e de pinturas faciais, o desfile do coelho e os contos infantis, evocam-se as tradições nesta primeira edição da Páscoa da Vila, no Mercado de Carcavelos. É um programa para fazer em família, que além da animação para entreter os mais pequenos, inclui uma área dedicada a produtos artesanais e doçaria ligada à quadra pascal, além de diversas experiências gastronómicas e uma área de esplanada. Pç. Dr. Manuel Rebello de Andrade, 3, Carcavelos > 10-21 abr, seg-qui 11h-21h, sex-sáb 11h-22h, dom 14h-20h > grátis

PORTO

8. Missão Férias@Porto

Para ocupar de forma ativa as crianças e os adolescentes, com idades entre os 6 e os 15 anos, no campo de férias da Páscoa Missão Férias@Porto há jogos de futebol, basquetebol, andebol, além partidas de golfe e mergulhos na piscina. À margem de atividades desportivas, estão também agendadas visitas a museus, uma sessão de cinema, jogos tradicionais e uma ida a um parque de diversões. Sendo grande parte das propostas no exterior, aconselha-se uso diário de roupa prática e desportiva, chapéu, agasalho e mochila, na qual devem ir os lanches. Complexo Desportivo do Monte Aventino > R. Manuel Carqueija, 201, Porto > T. 22 550 0285 >15-19 abr, seg-sex 9h-17h30 > €50/sem almoço, €65/com almoço

DR

9. Fundação de Serralves

Em Serralves, é do contacto com a arte e a natureza, sempre em ligação com o Museu de Arte Contemporânea e o Parque, que surge o programa de oficinas para crianças e jovens dos 4 aos 12 anos. Entre regar e semear a horta, procurar indícios de habitantes do parque, em abrigos e ninhos, testes de sobrevivência num acampamento científico ou construção de mãos biónicas e sabres de luz, há 12 oficinas para motivar as vivências em grupo. Em paralelo, regressa o curso de iniciação à equitação, realizado em parceria com o Centro Hípico do Porto e Matosinhos, que inclui passeios a cavalo, bem como ações de maneio e limpeza de boxes. R. Bartolomeu Velho, 141, Porto (portão de acesso à quinta do Parque) > T. 808 200 543 > 8-12 abr, seg-sex; 15-18 abr, seg-qui 9h30-12h30, 14h-17h> €80 a €175

10. Balleteatro

Se eles sonham em pisar o palco ofereça-lhes o programa de oficinas do serviço educativo do Balleteatro. São quatro dias inteiramente dedicados às artes de palco, em oficinas de interpretação, movimento, canto, dança contemporânea, teatro e música, orientadas por atores, bailarinos e músicos como António Miguel, Juliana Peres, Tiago Sarmento, Elisabete Magalhães e Mónica Pais, entre outros. Mais descontraídas, e com outro ritmo, são as sessões de yoga com Mélanie Janel, e de dança africana, com Joana Peres. Coliseu do Porto > R. Passos Manuel, 137, Porto > Inf 22 550 8918, 93 763 1900 > 15-18 abr, seg-qui 9h-12h (13-15 anos), 14h-17h (6-12 anos) > a partir de €30

11. Quinta da Bonjóia - Polo Marionetas do Porto

Depois de algumas atividades pontuais, o Teatro de Marionetas do Porto (TMP) organiza, pela primeira vez, oficinas de vários dias, dirigidas a crianças dos 6 aos 12 anos, orientadas pelo elenco da companhia. A partir do universo dos espectáculos, cria-se um lugar de encontro, partilha e experimentação que vai permitir não só conhecer as técnicas de manipulação mais usadas pelo TMP, experimentar e manipular objetos, bem como fazer um trabalho de corpo, gestualidade e voz. Talvez ainda se encontrem por lá as estranhas personagens de Lições de Voo, espetáculo da companhia, inspirado em ilustrações de João Vaz de Carvalho. Quinta da Bonjóia > R. da Bonjóia, 484, Porto > 10-15 abr, qua-sex, seg 10h30-12h30 > grátis