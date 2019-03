Sete propostas a não perder no Festival Vivarium, no Porto

À segunda edição, o Festival Vivarium, que cruza artes visuais com new media, performances, concertos e clubbing, regressa ao Porto para três dias de encontros inusitados, desta quinta, 28, até sábado, 30. São cerca de 30 as propostas, assinadas por 45 artistas, que vão tomar conta do bar do Maus Hábitos, assim como do Cinema Passos Manuel, Ateneu Comercial e da Reitoria da Universidade do Porto. Sob o título Inteligência Natural, o que as Inteligências Artificiais (IA) Ainda Não Podem Fazer?, o Vivarium, organizado pela associação cultural Saco Azul, responsável pelos projetos de criação do Maus Hábitos, propõe-se questionar ligações e divergências entre homem e máquina. Artistas e pensadores partilham em palco o “impacto da tecnologia não só nas artes visuais, mas em tudo o que tenha a ver com o corpo e a intimidade”. Para Marianne Baillot, diretora artística do Vivarium, os criadores “podem trazer poesia, assim como uma reflexão sobre as máquinas e o sistema de automatização, cada vez mais presente”.