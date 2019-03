Arraial St Patrick’s: A festa da boa música e do santo padroeiro irlandês

O Arraial St Patrick’s, que se realiza neste sábado 16, no Capitólio, em Lisboa, reúne bandas e djs portugueses, as iguarias do chefe Nuno Bergonse, uma estação de tatuagens e uma barbearia

Divulgacao

Comece-se por desvendar o cartaz musical da quarta edição do Arraial St Patrick’s, organizada pela conhecida marca irlandesa de whiskey, a Jameson, que decorre este sábado, 16, no Capitólio, em Lisboa. A festa que nasce com o objetivo de marcar o Dia de São Patrício, festa anual que celebra a morte do padroeiro da Irlanda, apresenta-se ao público lisboeta com um cartaz de música diversificado. Assim, a partir das 19 horas, entram em cena, ainda sem ordem definida, o Dj Bill Onair com os seus ritmos do hip hop e os W Wife, banda nascida no Porto conhecida por misturar as sonoridades do indie rock e do pós- punk. A programação conta ainda com Dj Glue, antigo membro dos Da Weasel, que vai mostrar o seu rap português underground bem como com os sons da electrónica internacional. Quem passar pelo Capitólio, pode ainda cortar a barba ou fazer uma tatuagem (grátis) com os Damage Ink, que já tem clientela fiel na sua loja no Poço do Bispo, em Lisboa. A completar o cartaz, a atuação dos Capitão Fausto, a banda lisboeta que se consagrou com o álbum Capitão Fausto Tem os Dias Contados.

Divulgação

Na foodtruck do chefe Nuno Bergonse, vão estar à prova dois tipos de hambúrgueres: um de carne, outro vegetariano. Com os níveis de repostos, é tempo de assistir a mais duas atuações: de Dj Ride e dos Orelha Negra, grupo formado por Sam the Kid, Dj Cruzfader, Francisco Rebelo, João Gomes e Fred Pinto Ferreira, que também marca presença nesta festa onde se brinda com cocktails de whiskey.

Jameson Arraial St. Patrick’s > Capitólio, Parque Mayor, Lisboa > 16 mar, sáb a partir 19h > €20