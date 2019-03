Da videira ao mercado no novo Museu do Vinho do Porto

Na Ribeira, o novo Museu do Vinho do Porto tem desenhos, maquetes e coleções municipais para conhecer a história do comércio na cidade – com um wine bar incluído

Lucilia Monteiro

É um Museu do Vinho do Porto distinto daquele que existiu, desde 2004, em Massarelos, este que acaba de abrir na estreita Rua da Reboleira, na Ribeira. No edifício de seis pisos onde funcionou o CRAT – Centro Regional de Artes Tradicionais, a narrativa museológica é agora sobre o comércio na cidade e vai muito além do vinho do Porto.

“É a história do controlo e da regulamentação da circulação dos comestíveis. Uma das obrigações do governo das cidades é prover que haja alimentos em qualidade, quantidade e com preço regulado, e há quatro mil anos o Porto já fazia isso”, explica Manuel Antunes, da equipa de conservadores dos museus municipais do Porto, responsável pela exposição permanente. Entre as peças, algumas mostradas pela primeira vez, como a coleção municipal de metrologia (pesos e medidas, de madeira, latão, bronze e cobre), constam maquetes e desenhos técnicos, réplicas de barcos rabelo, pinturas sobre o vinho, a vinha, as tabernas e os mercados.

O espólio é municipal, oriundo do Arquivo Histórico, da Casa do Infante, do Museu Nacional Soares dos Reis ou da Biblioteca Pública. Quatro dos seis pisos do museu, são ocupados pela exposição permanente, ficando os outros dois dedicados ao wine bar, com provas de vinhos. Das janelas de todos os pisos, avista-se o rio Douro. O grande cúmplice, afinal, desta longa história.

Museu do Vinho do Porto > R. da Reboleira, 35, Porto > ter-dom 10h-17h30 > €2,20, sáb-dom grátis