Amarante: O que há de novo na cidade à beira do Tâmega

No rasto de Amadeo de Souza-Cardoso, descobrimos uma cidade feita de confeitarias de doces conventuais, restaurantes que servem os sabores da região com bom vinho a acompanhar, hotéis com varanda para o rio, e onde a arte e a literatura estão a cada esquina. Vamos a Amarante?