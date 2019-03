Siendo - Art of Being: Um sítio de bem-estar, em Lisboa

Uma “casa” com aulas de ioga e sessões de medicina alternativa. Na Siendo - Art of Being, em Lisboa, tudo é feito à medida das necessidades de cada um

Os sapatos largam-se à entrada, casacos e malas idem, os pés querem-se bem assentes no chão. O ambiente é tranquilo, serve-se chá de kombucha, sabe bem a luz da manhã que entra pelas janelas da Siendo. A “boutique” foi inaugurada, em novembro passado, em Lisboa, por Margaret Rosania, uma colombiana que viveu uns anos no Brasil, razão pela qual domina bem o português. Foi diretora criativa e trabalhou como designer até começar a fazer ioga. Há 15 anos, orientando retiros em todo o mundo, deu início ao projeto Siendo.

Na Siendo, há branco por todo o lado, plantas aqui e acolá, as portas e os bancos são construídos a partir de troncos de árvores. O marido de Margaret, arquiteto, é o responsável pela recuperação do apartamento. A “boutique” pretende ser uma “casa”, com sessões de ioga, uma mesa comunitária com pequenos-almoços ayurvédicos, salas para terapias várias (feng shui, homeopatia, osteopatia, aromaterapia…). Explica Margaret que, das massagens aos programas de health coach (podem ir até seis meses), a ideia é fazer tudo tailor made, isto é, à medida. “Até o café da manhã”, diz ela, “é pensado de acordo com a constituição de cada um e tendo em conta a estação do ano”. No estúdio, que dispõe de balneário e vestiário, são lecionados diferentes tipos de ioga consoante a hora do dia: de manhã e à hora do almoço, ioga ashtanga; ao fim do dia, restorative flow ioga. Dá para as traseiras da Calçada das Necessidades – e ver a luz de Lisboa a partir daquelas janelas é logo meia respiração profunda feita.

Siendo - Art of Being > Cç. das Necessidades, 56, cave esquerda, Lisboa > T. 93 751 9297 > seg-sex 8h30-14h30 (consultas e terapias) > seg-sex 7h-9h e seg-qui 12h30-14h30 (ashtanga ioga mysore), sex 12h30-14h30 (ashtanga ioga led classe), seg-qua 18h-19h30 (restorative flow ioga) > a partir de €15