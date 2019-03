ABECEDÁRIO Festival da Palavra: Quatro dias de leituras, conversas, debates e música, em Lisboa

O Festival Abecedário, uma iniciativa da Cabine de Leitura, acontece pela primeira vez este fim-de-semana no eixo entre Alvalade e Arroios. Com o objetivo de apoiar as livrarias de rua, o programa inclui tertúlias, cafés literários e leituras encenadas já a partir desta sexta, 8

Mário João

A iniciativa é da Cabine de Leitura, a microbiblioteca surgida em maio de 2014, na Praça de Londres, em Lisboa, e conta com a participação de escritores (Lídia Jorge, Ana Margarida de Carvalho, Rodrigo Guedes de Carvalho), encenadores (Carlos Avilez, Rodrigo Francisco), historiadores de diferentes áreas (Dalila Rodrigues, Eugénia Vasques), cineastas (João Mário Grilo) e filósofos (José Gil).

A primeira edição do ABECEDÁRIO Festival da Palavra, que decorre entre esta sexta, 8, e segunda, 11, é dedicada à palavra “Fronteira”, nos seus múltiplos sentidos, e pretende divulgar e promover as livrarias de rua. Durante quatro dias, mais de 50 atividades, incluindo leituras encenadas, reuniões literárias, debates e concertos, têm lugar em livrarias (Barata, Tigre de Papel e Leituria), bibliotecas (São Lázaro, Coruchéus e Palácio Galveias), cafés (Vá-Vá, Café Império e Pastelaria Mexicana), e ainda na Loja Sinfonia, no eixo que vai de Alvalade a Arroios.

Estes são alguns destaques do programa.

Dia 8, sexta

O festival abre na Livraria Barata, às 18 e 30, com uma conversa entre a escritora Lídia Jorge e o padre José Manuel Pereira de Almeida, moderada por Dalila Rodrigues, para debater se haverá algum limite para a imaginação. Mais tarde, às 21 horas, também na Barata, Virgínia Brás Gomes (ex-Presidente do Comité de Direitos Económicos, Sociais e Culturais da ONU), Cirila Bossuet (atriz) e Elizabete Jacinto (piloto) respondem à questão "Num mundo cada vez mais global, é possível encontrarmos pontos de convergência ou estaremos condenados a conflitos ideológicos cada vez mais violentos?".

Dia 9, sábado

O segundia dia do ABECEDÁRIO começa no Café Vá-Vá, onde, às 11 horas, se vai falar sobre o País Real. A conversa, moderada pela jornalista Teresa Nicolau, junta Rodrigo Francisco, Manuel Gama, Herculano Cachinho. A Livraria de Papel recebe, às 15 horas, Carlos Vaz Marques, Rita Taborda Duarte e José Gil para um debate sobre as relações interpessoais e a influência das redes sociais. Na Biblioteca dos Coruchéus, às 16 horas, lêem-se cartas de migrantes, relatos íntimos dirigidos a amigos e familiares que ficaram – é a Enciclopédia dos Migrantes, um projecto transnacional que reúne oito cidades da costa atlântica da Europa.

Dia 10, domingo

Na Livraria Leituria, às 11 horas, a escritora Ana Margarida Carvalho e o escritor e jornalista Rodrigo Guedes de Carvalho falam de Amor Sem Fim. "Como fica o amor nestes tempos sem fronteiras" e "Será possível um amor eterno quando temos tantas pessoas que importam" são duas questões que servem de partida a esta conversa moderada por Susana Sá. Na Cabine de Leitura da Praça de Londres, às 12 horas, assiste-se à leitura de cartas e poemas de Sophia de Mello Breyner Andresen e Jorge de Sena pela voz de Elizabete Caramelo e de Pedro Freitas. Já no Café Império, às 17 horas, Luís Leal Miranda, Dulce Garcia e Tiago Pais discutem a relação entre livrarias e editoras: estarão as pessoas cada vez mais afastadas dos livros e as livrarias das editoras?

Dia 11, segunda

O quarto e último dia do festival inclui quatro momentos. A Biblioteca de São Lázaro é palco de uma conversa sobre Indentidade - Herança ou Construção?, com Jorge Soares, Ana Vasconcelos, Luís Castro e Tiago Carrasco (moderação). Às 12 horas, no mesmo local, os alunos da EB Nº1 de Lisboa (na freguesia de Arroios, a mais multicultural da cidade) convidam para uma conversa sobre diálogo, inclusão e como quebrar fronteiras, a partir do livro A Rainha do Norte, de Joana Estrela. Na Livraria Tigre de Papel, às 18 e 30, e para fechar o ABECEDÁRIO, Marta Porto, Anísio Franco e Filipa Oliveira (moderação) sentam-se para discutir o papel da arte enquanto elemento essencial para construirmos o nosso caminho.

António Bernardo

ABECEDÁRIO Festival da Palavra > vários locais de Lisboa > 8-11 mar, sáb-seg > grátis