52ª edição da ModaLisboa: Os novos lugares da semana de moda lisboeta

Das Carpintarias de São Lázaro, no Martim Moniz, à concept store Tem-plate, em Marvila, a edição 52 da ModaLisboa também vai passar por aqui. A semana de moda lisboeta começa nesta quinta, 7, com as Fast Talks e as propostas para o próximo outono-inverno de quatro novos talentos da moda portuguesa. A entrada é livre

Ainda Marvila não andava nas bocas do mundo e já a ModaLisboa desfilava nos Armazéns Abel Pereira da Fonseca. “Sempre trabalhámos a dinâmica da cidade, no sentido de abrir e dar a conhecer espaços novos”, diz Eduarda Abbondanza, diretora da ModaLisboa. Fruto desta ligação intrínseca com a capital, a edição 52 da semana de moda lisboeta apresenta não só 31 coleções para o outono/inverno, em 21 desfiles, mas também as Carpintarias de São Lázaro, o The Mustik Warehouse e a Tem-plate. “A moda, não sendo uma das nossas áreas artísticas de acolhimento, como a dança ou o teatro, encaixa perfeitamente na nossa programação”, afirma Fernando Belo, um dos responsáveis pelas Carpintarias de São Lázaro. É no novo polo cultural da cidade, na colina de Santana, onde está a exposição Jeu de 54 Cartes, de Jorge Molder, que nesta quinta, 7, a partir das 17h, decorrem as Fast Talks (nesta edição, sobre a importância da experiência na idealização e na criação da moda, numa conversa moderada por Joana Barrios) e as apresentações de António Castro, Cristina Real, David Pereira e Filipe Augusto, da plataforma Workstation (a entrada é livre). “Jorge Molder trabalhou na área da moda. Fez os catálogos para a Manelinha Gonçalves, colaborou com o Manuel Reis”, lembra Eduarda Abbondanza.

No sábado, 9, o dia começa com o desfile de Constança Entrudo no The Mustik Warehouse, perto do Museu Nacional de Arte Antiga, terminando com a estreia da marca Ernest W. Baker, da designer portuguesa Inês Amorim e do norte-americano Reid Baker, na Tem-plate, em Marvila. “É uma nova concept store e uma marca portuguesa pouco conhecida por cá. Vai ser um grande frisson”, garante Eduarda. Também A Bolha, uma espécie de atelier dentro de uma bolha transparente, onde até domingo, 10, vários artistas vão intervencionar ao vivo peças de vestuário, promete causar sensação, desta vez no exterior do Pavilhão Carlos Lopes, palco principal da ModaLisboa.

A Wonder Room, loja pop-up de marcas nacionais, as masterclasses e a exposição de ilustração e fotografia, integrada na Workstation, são algumas das iniciativas de entrada livre nesta edição da ModaLisboa.

ModaLisboa > Pavilhão Carlos Lopes, Carpintarias de São Lázaro, The Mustik Warehouse e Tem-plate, Lisboa > 7-10 mar, qui-dom