Em véspera de Carnaval, os Fogo-Fogo enchem, uma vez mais, o Salão Tigre da Casa Independente, com a sua fusão dos ritmos do funaná. Depois, chega o AfroBaile da editora e promotora CelesteMariposa. Dançar está garantido, a partir das 22 horas, neste antigo palacete que albergou a Casa da Comarca de Figueiró dos Vinhos. Lg. do Intendente, 45, Lisboa > €4

No bar de Constança Cordeiro, perto do Largo do Carmo, vai haver música e bar aberto com cerveja, vinho e cocktails – que aqui são feitos com produtos frescos, endógenos e os próprios destilados, e que levam nomes como Golfinho (uma infusão de banana em gin, vermute tinto e água tónica servido com Peta Zetas no topo), Cordeiro (tequila, couve-flor, nabo e capuchinhas) ou Lobo (whisky, vermute, flor de eucalipto e meloa). Está tudo incluído nos 30 euros para entrar na festa, que começa às 22h e dura até às duas da madrugada. R. da Condessa, 45, Lisboa > T. 96 875 9192 > €30

O cartaz do It’s Carnival Time da Fábrica do Braço de Prata, em Marvila, junta a alegria dos muitos carnavais que existem por esse mundo fora. O Brasil vai estar representado pelo Colombina Clandestina (bloco de carnaval de rua) e o Carnaforró da escola de dança Espaço Baião. O conjunto musical Kilôko toca arranjos de temas de Itália, Cabo Verde e Cuba; Mamadu Baio, natural da Guiné-Bissau, e a sua banda trazem os rimos de África e os Espírito Nativos vestem as cores e os sons do carnaval de Barranquilla, na Colômbia. A Swing Station junta-se à festa com os sons da América dos anos 30 e 40, tocados pelos Stomping at Six e o final da noite fica nas mãos do DJ Owen-G, que promete misturar os ritmos de América Latina. Antes da festa, haverá um jantar com os sabores destes carnavais – insalata caprese (Itália), feijoada à brasileira,

