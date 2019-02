O Gosto dos Outros: Cuca Roseta

A fadista continua a apresentar ao vivo o seu novo álbum, Luz, uma colectânea de 16 temas que inclui composições de Pedro da Silva Martins, Hélder Moutinho ou Jorge Fernando. Aqui, Cuca Roseta revela os seus lugares, quase todos ligados à família

1. Guincho, Cascais

“Viajamos pelo mundo, mas há sítios a que chamamos casa. O Guincho é onde eu vou sempre que posso, faça chuva ou faça sol. Para olhar o mar, percorrer trilhos, compor, escrever. É um lugar de inspiração”, diz.

2. Foz do Arelho, Caldas da Rainha

Desde sempre que passa as férias de verão na Foz do Arelho, com a família toda, numa casa em frente à praia. Trata-se, por isso, de um lugar que lhe traz as melhores recordações: “O cheiro do mar da foz, o marisco a seguir à praia, a lagoa ao final do dia, as gargalhadas.”

3. Piano

Toca piano desde pequena. “Primeiro de ouvido, num pianinho de sopro, depois, já mais velha, a sério. Quando fui viver sozinha, consegui comprar um piano vertical. Foi o melhor presente que dei a mim própria. É o meu amuleto”, conta.

4. Sheraton Cascais Resort

“Gosto de ir com os meus filhos ao hotel Sheraton, em Cascais. Ao sábado de manhã há uma aula de ioga nos jardins (que eu pratico), seguida de um brunch saudável (servido até às 16h). Tem também um parque infantil, cavalos e bicicletas. É sempre uma tarde bem passada, em família.”

5. Restaurante Yakusa, Lisboa

Adora sushi e o restaurante Yakusa, do chefe Olivier, em Lisboa, é o seu preferido. Seja ao balcão do sushi bar seja numa mesa virada para o jardim.

6. Wolverhampton, Inglaterra

Todos os meses, Cuca Roseta passa uma semana em Wolverhampton, onde o marido trabalha há quatro anos, como preparador físico, no clube de futebol com o mesmo nome. “É o meu momento de paragem. Em Lisboa, estou sempre a trabalhar, ali consigo desacelerar, estar em família, compor. Ao domingo, vamos ver o jogo ao estádio e os miúdos adoram.”