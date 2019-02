115 anos de Benfica: Fora dos relvados, também se faz história

1 / 6 Arquivo da Biblioteca-Museu Luz Soriano – Casa Pia Atlético Clube 2 / 6 Arquivo do Centro de Documentação e Informação do Sport Lisboa e Benfica 3 / 6 Arquivo do Centro de Documentação e Informação do Sport Lisboa e Benfica 4 / 6 Arquivo do Centro de Documentação e Informação do Sport Lisboa e Benfica 5 / 6 Arquivo do Centro de Documentação e Informação do Sport Lisboa e Benfica 6 / 6 Arquivo do Centro de Documentação e Informação do Sport Lisboa e Benfica

Estamos em frente ao Hotel Metrópole, ao lado do emblemático Café Nicola, onde funcionou, em 1912, a primeira sede do Sport Lisboa e Benfica (SLB). Esta é uma das 12 paragens da visita guiada agendada para este sábado, 23, inserida nas comemorações dos 115 anos do clube, que tem como objetivo mostrar os seus locais históricos. Numa altura em que os encarnados jogavam no Campo da Feteira, em Benfica, o clube, fundado em 28 de fevereiro de 1904, procurava na Baixa uma maior centralidade para fixar os seus serviços administrativos.

O passeio continua até ao edifício do antigo Bristol Club, um dos clubes noturnos com mais fama de Lisboa, na Rua do Jardim do Regedor, perto do Coliseu dos Recreios. Quando deixou de ser salão de baile, bilhares e restaurante, em 1928, o Benfica encontrou neste edifício espaço para exibir, pela primeira vez, os seus troféus. Ali, os adeptos podiam jogar bilhar e ténis de mesa. Durante alguns anos, o clube foi mudando a sua sede e secretarias, empurrado pelos avultados preços do arrendamento e pela necessidade de mais espaço, o mesmo acontecendo com os campos onde jogou. Até 1954, ano em que é inaugurado o Estádio da Luz, era um clube nómada.

Segue-se uma pequena caminhada até ao Chiado, com paragem no Palácio Palmela (R. da Rosa), Largo do Carmo e Rua Garrett. Ainda antes de chegar a Belém, haverá tempo para passar pelo Marquês de Pombal, palco das celebrações das vitórias do SLB (e não só). O passeio, que não obedece a uma ordem cronológica, prossegue por Belém, para mostrar a zona do Campo das Terras do Desembargador, onde o clube realizou, a 1 de janeiro de 1905, o primeiro jogo oficial contra o Campo de Ourique, vencendo por 1-0. Para-se também em frente à Caixa Geral de Depósitos – antiga Farmácia Franco (R. de Belém, 18) –, local que se atribui a fundação do Grupo Sport Lisboa, por um grupo de ex-alunos da Casa Pia, mais tarde designado Sport Lisboa e Benfica. Por fim, regressa-se a Benfica, ao local exato do antigo Campo da Feteira, terminando a visita no Estádio da Luz, com passagem pelo Museu Cosme Damião, relvado, sala de conferências e balneários.

Museu Benfica – Cosme Damião > Estádio da Luz, Av. Eusébio da Silva Ferreira, Porta 9, Lisboa > T. 21 721 9590 > 23 fev, sáb 9h30-19h > €55 (não sócios), €45 (sócios), inclui transporte, visita ao museu e ao estádio, snack e almoço