Romanoff: O novo bar do Porto é como uma sala de estar

A antiga Livraria Leitura é agora um pub, para ir ao fim da tarde ou começar a noite antes de rumar a outras paragens. Bem-vindo ao Romanoff

Morada da emblemática Livraria Leitura, durante cerca de meio século, o número 78 da Rua José Falcão, no Porto, trocou os livros pelos copos. Mantém a mezanine, onde nos habituámos a percorrer as estantes à procura de um título ou de um autor, mas há cerca de um mês, ganhou nova vida, com a abertura do Romanoff, um pub que é uma espécie de sala de estar, com garrafeira variada, onde sobressaem a cerveja artesanal, os cocktails e whiskys. “Faltava, na zona da Baixa, um sítio para estar confortavelmente à conversa, beber um copo e ouvir boa música”, diz Carlos Machado, o proprietário.

Seja no final de um dia de trabalho, depois do jantar ou antes de rumar a uma qualquer discoteca, para dançar. “Sentíamos que havia uma lacuna no início de noite na Baixa e quisemos criar um conceito diferente”, notam Carlos e Gustavo, os filhos, também eles envolvidos no projeto, tal como acontece no Griffon's. O lugar vai buscar o nome da antiga discoteca no Centro Comercial Brasília, uma das mais procuradas do Porto, nos anos 80. Nada de estranhar. A ligação vai além do nome. Ali, está o quadro que representa a última família real da Rússia, os Romanov, o antigo aparador, à entrada, e o espelho, nas escadas de acesso ao piso superior.

O longo balcão no centro da sala, rodeado de bancos altos, os sofás em veludo verde-garrafa e a luz ténue compõem a decoração do lugar. Além de cocktails – tem apenas um de assinatura, o Romanoff (€9), claro, feito à base de vodka –, há vinho a copo (€3,50), vinho do Porto (€5,50) e moscatel (€4), além de 15 referências de cerveja artesanal, de pressão e garrafa. Como pub que é, não faltam tostas mistas (€3), um prego de lombo (€6,50) e hambúrgueres (€6,50). A música varia entre o pop rock dos anos 80, indie, bossa-nova, punk jazz e o pop contemporâneo. Sempre no volume certo, para deixar fluir a conversa.

Romanoff > R. José Falcão, 78, Porto > T. 22 110 1116 > seg-qui 18h-2h, sex-sáb 18h-3h, dom 20h-2h