Festival Correntes d'Escritas: Ano de festa na Póvoa de Varzim

A 20ª edição do mais antigo festival literário do País contará com mais de 140 participantes, de 20 países. A partir de sábado, 16, e até dia 27, a Póvoa de Varzim volta a celebrar a palavra, o pensamento e os livros. Em sete pontos, dizemos-lhe o que não pode perder no Correntes d'Escritas