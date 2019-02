Escape Game Over: O novo escape room do Porto tem três salas dedicadas ao cinema

O Escape Game Over abriu no Porto, com três jogos de fuga para apaixonados por filmes, com muitos puzzles para montar (sem “spoiler”)

Lucilia Monteiro

A Game Over chegou ao Porto, nos primeiros dias do ano, com três novos jogos de fuga, em que, com muita diversão à mistura, o desafio é conseguir sair de uma sala em 60 minutos (ou menos). A ideia de trazer a marca grega para a cidade – a empresa já tem seis salas em Lisboa e está presente em vários países da Europa – foi de três amigos: Hugo Moreira, Filipe Sousa e Luís Ribeiro. “Queríamos ter alguma coisa diferenciadora, através dos temas e da qualidade interativa dos cenários”, diz Hugo Moreira, designer.

Disponíveis estão três salas de fuga, com temas inspirados em filmes. Na Tutankhamun’s Tomb, os jogadores terão de procurar o tesouro do faraó, antes que sejam amaldiçoados. Winter is Coming, primeiro episódio da série A Guerra dos Tronos, serviu de base ao jogo homónimo: numa sala a fazer lembrar Castle Black, que esconde a arma para derrotar os temíveis White Walkers (as criaturas feitas de gelo), o objetivo é encontrar um pergaminho. Por fim, Maniac, inspirada no filme Saw, só para maiores de 18 de anos, é o desafio ideal para quem gosta de terror e de suspense: os jogadores entram às escuras e terão de se salvar do serial killer, Jigsaw. Três enigmas à espera de serem resolvidos, e muita adrenalina, portanto, antes que se escutem as palavras “game over”.

Presente em vários países, como Itália, Reino Unido, Grécia e Finlândia, a Game Over Escape Rooms existe desde 2017 em Lisboa. Chegou agora ao Porto, onde abriu três novas salas.

Escape Game Over > R. da Fábrica, 38, Porto > T. 91 987 9292 > seg-sex 15h-22h30, sáb-dom 10h30-22h30 > €50 (2 pessoas), €60 (3/4 pessoas), €90 (7 pessoas)