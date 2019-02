Ano Novo Chinês: Há festa no bairro de Arroios, em Lisboa

Em Arroios, o Ano do Porco celebra-se com dragões, danças e iguarias. A festa acontece a partir de sexta, 8 e até domingo, 10

O tom é de festa e, para celebrar a entrada no novo ano, a 5 de fevereiro, há que estar vestido a rigor: vermelho, dourado, amarelo e roxo, cores que os chineses acreditam atrair riqueza e prosperidade. Este é o Ano do Porco – são 12 os signos chineses, como no zodíaco, que se repetem a cada 12 anos. O Porco representa o fim do ciclo de rotação dos signos do calendário lunar, por isso este é também um tempo de reflexão sobre o passado para, com serenidade, se projetar o futuro.

Em Lisboa, a Embaixada da República Popular da China e a câmara municipal organizam, pelo sexto ano consecutivo, as celebrações do Ano Novo Chinês. Este ano é especial. Em 2019, assinala-se o 40º aniversário das relações diplomáticas entre a China e Portugal, e duas décadas da transferência de Macau. Na sexta, 8, às 21h, a Companhia Nacional de Ópera de Pequim apresenta o espetáculo As Guerreiras da Família Yang, no Teatro Nacional de São Carlos. Depois, sábado e domingo, dias 9 e 10, a festa faz-se na zona de Arroios, onde a presença da comunidade chinesa se sente a cada esquina.

O programa inclui o tradicional desfile, com partida na Igreja dos Anjos, a percorrer a Avenida Almirante Reis, decorada com lanternas vermelhas e douradas (sáb, 9, 11h). Saem à rua dragões de cauda comprida e muitos figurantes – das associações da comunidade chinesa em Portugal, de grupos portugueses que se juntam às celebrações e da Companhia Estudantil de Macau. Todos em direção à Alameda, ao som de pratos e tambores. Na Fonte Luminosa, durante os dois dias, haverá atuações em palco e repete-se a Feira Tradicional, com bancas de comida, tendas com workshops de pintura, minicursos de chinês, cerimónias do chá e até um casamento tradicional chinês ensaiado.

Ano Novo Chinês > Av. Almirante Reis e Alameda D. Afonso Henriques (Fonte Luminosa), Lisboa > 9-10 fev, sáb-dom 10h-17h > grátis