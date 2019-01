Há um novo bairro a nascer em Lisboa, em forma de triângulo

1 / 28 Marcos Borga 2 / 28 Marcos Borga 3 / 28 Mário João 4 / 28 Mário João 5 / 28 Mário João 6 / 28 Mário João 7 / 28 Marcos Borga 8 / 28 Marcos Borga 9 / 28 Marcos Borga 10 / 28 Marcos Borga 11 / 28 Marcos Borga 12 / 28 Marcos Borga 13 / 28 Marcos Borga 14 / 28 Marcos Borga 15 / 28 Marcos Borga 16 / 28 Marcos Borga 17 / 28 Marcos Borga 18 / 28 Marcos Borga 19 / 28 Diana Tinoco 20 / 28 Marcos Borga 21 / 28 Marcos Borga 22 / 28 Marcos Borga 23 / 28 Marcos Borga 24 / 28 Marcos Borga 25 / 28 Marcos Borga 26 / 28 Diana Tinoco 27 / 28 Marcos Borga 28 / 28 Diana Tinoco

Andámos dois dias a subir e a descer as ruas Poiais de São Bento, Poço dos Negros e um pedaço da de São Bento que teima em esconder-se. Na nossa rota, traçámos um triângulo escaleno e lá encontrámos dezenas de lojas que vale a pena conhecer: das mais antigas (e até históricas) às mais arrojadas, de entre cafés, restaurantes, galerias ou espaços multimarca. Aqui, é fácil tropeçar na alma do bairro, ainda que haja um novo tipo de habitante e os turistas façam disto passagem, vindos do Bairro Alto a caminho de Santos. Veja a diversidade do que descobrimos na galeria que se segue e leia a reportagem completa na VISÃO Se7e desta semana