12 sítios para beber um bom Porto, no Dia Internacional do Vinho do Porto

Assinala-se neste domingo, 27, o Dia Internacional do Vinho do Porto. Entre wine bares, restaurantes, caves e quiosques, em Lisboa, Vila Nova de Gaia e no Porto, eis 12 sítios para brindar à mais antiga região demarcada de vinhos do mundo

LISBOA

1. Lisbon Winery

Apaixonada por vinho do Porto, a equipa da Lisbon Winery, o centro de provas e bar de vinhos do Bairro Alto, organiza provas para partilhar a sua coleção privada de néctares durienses com os clientes. Além de harmonizações comentadas por especialistas, que conhecem bem os produtores, as histórias e a região demarcada, apresentam os diferentes tipos de Porto e orientam-no para que faça a escolha certa. Com mais de cem vinhos portugueses servidos a copo (a partir €4), na Lisbon Winery há uma prova premium de vinho do Porto (€65), com a duração de cerca de 2 horas, que inclui cinco marcas de topo, seis variedades de enchidos de porco preto, bem como de diferentes queijos artesanais, presunto pata negra de cura prolongada e compotas tradicionais. R. da Barroca, 13, Lisboa > T. 21 826 0132 > ter-dom 15h-24h

2. Donna Taça

No final do ano passado, abria o wine bar Donna Taça, perto da Avenida da Liberdade. Tem mais de mil referências, entre as quais figuram cerca de meia centena de propostas do Douro, para harmonizar com diversas tapas. Na carta há sempre sete sugestões de vinho do Porto a copo (€5 a €12). Para acompanhar, há tábuas de queijos e enchidos, já os frutos secos são oferta da casa. Além de ambiente informal e descontraído, o novo bar tem parcerias com vários artistas que expõem ali as suas obras. R. do Telhal, 4B, Lisboa > T. 21 602 2085 > seg-sáb 12h-23h

3. Taylor’s

Para mostrar que existe uma grande variedade de vinhos do Porto, cada um com as suas características, a Taylor’s, uma das mais antigas marcas de vinho do Porto, abriu um quiosque no Mercado da Ribeira. Além de alguns vinhos raros servidos a copo, há provas integradas de exemplares mais secos e frutados, novos e antigos. Dispostos em pequenas montras individuas, em formato de caixas de madeira, todos os vinhos Taylor's estão disponíveis para prova simples, nos cocktails Porto Tónico e Pink Tónico, ou em degustações temáticas: Discover Port Styles (primeira abordagem, €12,50), The Port Specialist (aprofundar conhecimento, €18,50) e Century of Port (degustação de Vintage, €65). Mercado da Ribeira > Av. 24 de Julho, Lisboa > T. 21 395 1274 > dom-qua 10h-24h, qui-sáb 10h-2h

4. The Wine Cellar

"Irmão" mais novo do Grapes & Bites, conhecido bar de vinhos de Lisboa, o The Wine Cellar abriu no Cais do Sodré com mais de 350 referências de vinho do Porto. Tem apenas 30 metros quadrados e lugar para 30 pessoas, mas não faltam opções de escolha, em garrafa ou a copo (€4 a €80), que se acompanham com uma tábua de queijos ou frutos secos. Além de provas e demonstrações, neste domingo, 27, Dia Internacional do Vinho do Porto, há vinho da região demarcado do Douro para oferecer aos clientes. R. de São Paulo, 49, Lisboa > T. 21 347 0098 > dom-qui 12h-24h, sex-sáb 12h-2h

5. Wine & Tapas Bar do Restaurante Tágide

O restaurante Tágide, no coração do Chiado, está, provavelmente, na lista dos mais românticos da cidade. Seja pela vista para o Castelo de São Jorge, a Baixa e o Rio Tejo, seja pelo serviço. Mas é no Wine & Tapas Bar, no rés-do-chão, que apetece ficar de copo na mão. Descontraído e informal, o bar tem uma extensa oferta de tapas e petiscos (€5,50 a €13), para acompanhar um vinho do Porto (servido a copo, €5,50 a €17,50). Na carta, acabada de renovar, encontram-se propostas como queijo de Azeitão com frutos secos, milhos fritos e tábua de queijos e enchidos. Acrescente-se ainda jazz ao vivo, à sexta, e Dj com música dos anos 80 e 90, ao sábado. Lg. da Academia Nacional de Belas Artes, 18-20, Lisboa > T. 21 340 4010 > seg-sáb 12h30-15h, 19h30-24

Diana Tinoco

6. Portugal Wine & Food by Faz Figura

Com uma das melhores vistas de Lisboa, o restaurante Faz Figura antecipa o Dia Internacional do Vinho do Porto e organiza, neste sábado, 26, um workshop dedicado à região duriense e à origem do vinho. Além de prova de cinco néctares (Tawny, Ruby, datado, LBV e Vintage), orientada pelo sommelier David Rosa, há um jantar harmonizado com vinho do Porto. Do mar vem o filete de cavala em escabeche e conserva de cenoura algarvia, servido com um Quinta da Pacheca, seguido de um prato de coelho recheado com chouriço mouro e pera rocha, acompanhado de um Fonseca Organic. A terminar será servido um crumble-mousse de chocolate com pimenta rosa e flor de sal e um Porto Blackett 20 anos. R. do Paraíso, 15C, Lisboa > T. 21 886 8981 > workshop €25, menu especial jantar €45

VILA NOVA DE GAIA

7. Caves Cockburn’s

Para celebrar o Dia Internacional do Vinho do Porto, neste domingo, 27, as caves Cockburn’s, marca da família Symington, organizam piqueniques. A novidade é uma boa opção para uma prova de vinho do Porto, acompanhada por produtos regionais: pão rústico, enchidos, queijos, azeitonas, chocolate com Vinho do Porto e um cálice de Cockburn´s Special Reserve (€19 a €32, para uma ou duas pessoas). Há ainda um menu infantil (€12) e vegetariano (€19). O piquenique dá acesso ao centro de visitas, com percurso pela produção do vinho do Porto e oferta de uma prova de Cockburn´s 10 anos. R. Serpa Pinto, 346, Vila Nova de Gaia > T. 91 300 7950 > 27 jan, dom 10h-17h > pré-reserva através do e-mail cockburnslodge@cockburns.com

8. 17•56 Museu & Enoteca da Real Companhia Velha, V.N. Gaia

Com quase três séculos de atividade, a Real Companhia Velha, que regressou ao cais de Vila Nova de Gaia em agosto do ano passado, voltou a estar no topo da lista de quem procura um lugar ligado ao universo do vinho do Porto. Na Enoteca, existem 500 referências de vinhos, entre as quais figuram 60 propostas da região Demarcada do Douro, das quais mais de uma dezena servida a copo (a partir €6). O Porto Tawny Colheita 77, o Vintage Real Companhia Velha 2001 e o Quinta das Carvalhas Reserva Tawny estão entre os mais pedidos. Para acompanhar, há uma oferta gastronómica diversa, incluindo propostas da steak house Reitoria, do raw bar by Shiko Tasca Japonesa e uma seleção dos melhores queijos do mundo da Fromagerie Portuguesa. Alameda da Rua Serpa Pinto, 44, Vila Nova de Gaia > T. 22 244 8500 > ter-sáb 11h-24h, dom 11h-18h

Mário João

PORTO

9. Capela Incomum

Crente ou não, é difícil passar ao lado da Capela Incomum, o wine bar a funcionar numa antiga capela, onde não falta um altar. A esplanada está sempre pronta a receber quem chega, mas em dias de chuva a "oração" faz-se junto ao retábulo do século XIX. E de copo na mão. Aberto há três anos, tem diariamente quatro referências de vinho do Porto a copo (€3 a €9), que vão alternando. Por estes dias, em cima do balcão encontram-se o Churchill 10 e 20 anos, o Niepoort Tawny e uma reserva especial de Vale da Raposa Ruby. Para acompanhar, há tábuas de queijos e enchidos, tosta de presunto e queijo curado com alecrim e mel. Às quintas-feiras, de quinze em quinze dias, canta-se o fado. À capela, claro. Travessa do Carregal, 77-81, Porto > T. 22 201 1849 > ter-qua 16h-24h, qui-sáb 16h-2h

10. Instituto dos Vinhos do Porto e do Douro

Todos os dias 10 de cada mês, o Instituto de Vinhos do Porto (IVDP) renova a homenagem ao Douro com o My Port Wine Day. A iniciativa põe à prova a versatilidade do néctar, em harmonizações e provas comentadas. Nos restantes dias, exceto ao fim de semana, na loja, está disponível uma máquina self-service, com oito variedades de difentes marcas vinho do Porto (branco, Ruby e Tawny, com indicação de idade) para provas a copo (€1 a €9,90). R. Ferreira Borges, 27, Porto > T. 22 207 1600 > seg-sex 10h-19h

Lucília Monteiro

11. Páteo das Flores

Na antiga Casa dos Constantinos, onde funciona também o Flores Village Hotel, embora seja autónomo deste, o Páteo das Flores é um wine bar clássico. Na entrada, com mesas altas, na sala, com mesas corridas, ou no majestoso salão envidraçado, servem-se seis vinhos do Porto a copo (três brancos e três tintos, €8 a €15). O tártaro de atum, o camarão crocante e os croquetes de cogumelo são algumas das opções disponíveis na ementa para acompanhar um Porto. R. das Flores, 135, Porto > T. 22 203 1128 > seg 19h30-23h30, ter-dom 12h30-23h30

12. The Wine Box