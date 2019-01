Museu do Oriente, em Lisboa: Mexa-se, logo oriente-se

Um programa de atividades regulares para o corpo e mente: ioga, dança oriental, tenchi tessen e tai chi, decorrem no Museu do Oriente, em Lisboa, ao longo deste ano

É um lugar-comum, mas não há como lhe fugir. Com a vida (supostamente) nova do ano novo, costumam vir também resoluções no que ao exercício físico diz respeito. E é a pensar nisso que, para 2019, o Museu do Oriente, em Lisboa, organiza um programa de quatro atividades regulares para o corpo e mente.

Em colaboração com a Federação Portuguesa de Ioga, haverá aulas de ioga, orientadas por Alexandra Prazeres (sábados) e por Amândio Figueiredo (dias da semana). Todas as sextas, vão ainda decorrer sessões gratuitas, ministradas (em inglês) por Sneh Kapoor, especialista que nos próximos dois anos estará em Portugal, para promover a prática do ioga, a convite da Embaixada da Índia. Às quintas-feiras, estão previstas aulas de dança oriental (para mulheres de todas as idades e condições físicas) e, às sextas-feiras, em colaboração com a Escola TenChi – Associação TenChi Internacional, de tenchi tessen. Criada por Georges Stobbaerts, trata-se de uma dança hierática com origem no Japão, em que o leque substitui o sabre e, desta maneira, a conciliação surge no lugar do confronto.

A ideia é, como quase sempre acontece com as práticas orientais, promover a harmonia, entre o céu (ten, em japonês) e a terra (chi). Por fim, ao domingo, é a vez de seguir a tradição chinesa com a prática do tai chi. Portanto, em vez de “mexa-se”, o mantra para 2019 bem podia ser “oriente-se”.

Museu do Oriente > Av. Brasília, 352, Lisboa > ioga para todos > sáb 10h30, €20; seg 13h, €20, qua e sex 13h, €35; seg, qua e sex 13h, €40 > ioga gratuito > sex 18h, grátis (mediante marcação) > dança oriental > qui 13h, €23 > tenchi tessen > sex 19h-20h30, €30 > tai chi > 1º e 3º dom do mês 10h-12h, €23 (mês)