Camões e Harry Potter são os "convidados" especiais dos 113 anos da Livraria Lello

Neste domingo, 13, as montras daquela que é considerada uma das livrarias mais bonitas do mundo ganham vida, com homenagens a Camões e a Harry Potter, herói criado por J.K. Rowling. O 113.º aniversário da Lello celebra-se de portas abertas, com livros, fado e algumas surpresas

Das montras para o interior da livraria, os universos literários de Camões e de Harry Potter marcam presença no 113.º aniversário da Lello, no Porto, que se comemora neste domingo, 13. Não foram divulgados muitos pormenores sobre o programa, para manter o efeito de festa-surpresa. Sabe-se, isso sim, que se voltará a ouvir o fado inédito sobre esta referência cultural do Porto, cantado por Patrícia Costa e com letra de Maria do Rosário Pedreira, mostrando que este estilo musical também é coisa da cidade. Será, ainda, inaugurada a exposição A Severa que Vocês Nunca Viram: Instantâneos em Torno do Primeiro Fonofilme Português, com curadoria da Universidade de Aveiro – e exibição do filme A Severa, de 1930, em colaboração com a Cinemateca Portuguesa –, seguindo-se uma mesa redonda, intitulada O Porto, o Fado e Outras Músicas, com José Moças, Maria do Rosário Pestana e Rui Vieira Nery, moderada por Jorge Castro Ribeiro.

As portas vão estar abertas entre 12 horas e as 19 horas, e não faltam pretextos para apreciar a Lello, a constar nas listas das livrarias mais bonitas do mundo, com a sua fachada rendilhada em estilo neogótico, onde se destacam duas figuras representativas da Arte e da Ciência, da autoria de José Bielman. Uma casa dos livros, projetada pelo engenheiro Xavier Esteves – autor do não menos célebre Mercado do Bolhão. Os primeiros leitores a visitar a livraria neste domingo, 13, recebem uma edição fac-símile da Gazeta da Restauração (1641), primeira gazeta portuguesa, numa homenagem aos homens das letras que são os jornalistas. Do programa do aniversário, refira-se ainda a promoção da Língua Gestual Portuguesa, uma das causas abraçadas pela Lello. Para uma celebração inclusiva.

Livraria Lello > R. das Carmelitas, 144, Porto > 13 jan, dom 12h-19h > Grátis