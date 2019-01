Fungagá da bicharada: 5 razões para visitar a Expozoo, em Matosinhos

É a grande novidade da 13ª edição da Expozoo: entre as 10h e as 12h, os visitantes podem levar os seus cães até ao recinto da Exponor, desde que estejam devidamente identificados e cumpram os regulamentos de segurança e de higiene. À disposição dos bichos, haverá ginásio, avaliação da condição física, Dog Barber Shop com tratamentos de beleza ou um Biscuit Bar 4 Dogs, com direito a sofás, biscoitos e cerveja (sim, leu bem).