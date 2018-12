Fim de Ano: 14 festas para receber 2019 em Lisboa e no Porto

Em discotecas, bares, conventos, restaurantes ou mesmo na rua. São muitas as opções para dar as boas vindas ao ano novo, em Lisboa e no Porto. Que venha 2019, pois então

LISBOA

1. Toca da Raposa

É ao som dos anos 70, com um menu do chefe Manuel Libeaut e cocktails de Constança Raposo Cordeiro, “a Raposa Silvestre”, que se entra em 2019 neste bar de Lisboa aberto no último verão. Uma deliciosa viagem no tempo, acompanhada por um “buffet de finger food kitch” que, no menu, inclui shots de cocktail de camarão com molho tártaro e alface, profiteroles de pepino com iogurte e ervas finas e sushi. A acompanhar, claro, não podiam faltar os cocktails criativos de Constança Cordeiro preparados com “os mais inusitados ingredientes”. Toca da Raposa > R. da Condessa, 45, Lisboa > T. 96 546 3262 > 31 dez, seg 22h-2h > €50

2. Ferroviário

É num dos maiores terraços lisboetas, agora coberto, e com vista sobre o rio Tejo, que se faz a despedida de 2018 a dançar. Para o arranque da passagem de ano, nesta segunda, dia 31, o palco do bar Ferroviário será ocupado pela Cais do Sodré Funk Connection, a banda que mistura o alargado cancioneiro do funk com alguns originais descendentes, seguidos de Progressivu, um dos filhos da afro-lisboa, e Dj Big, que vai envolver a plateia e seguir madrugada adentro com os melhores ritmos e batidas do hip-hop. Ferroviário > R. de Santa Apolónia, 59 > T. 21 765 7892 > 31 dez, seg 22h-4h > €25 (com 2 bebidas, ceia e espumante)

3. Restaurante SÁLA

Se preferir um jantar mais intimista, como se estivesse em casa, com boa comida, opte-se pelo novo restaurante do chefe João Sá. Para esta segunda, dia 31, sugere-se um menu de degustação especial. A abrir as hostilidades, à mesa, estará a tarte à Bulhão Pato e abóbora, cavala e pimenta da terra. O menu é composto por sete pratos, entre eles o carabineiro, presunto e castanha; a enguia fumada, foie gras e tupinambour, e, para fechar, a tarte de limão e chocolate com nozes, numa refeição acompanhada por um golden ticket cocktail e vinhos como os Ribeiro Santo Encruzado, de 2015, e Encostas do Bocho, de 2011. As passas e o espumante para o brinde também estão incluídos. SÁLA > R. dos Bacalhoeiros, 103, Lisboa > T. 21 887 3045 > 31 dez, seg 19h > €130

4. Sud Lisboa

Debruçado sobre o Tejo e com vista de cortar a respiração, o Sud Lisboa tem duas opções para entrar com o pé direito em 2019. No Terrazza, a festa leva o nome SUD 54, inspirado no Studio 54, o lendário clube de Nova Iorque, e inclui um menu de jantar (com opção para vegetarianos) com animação. Já no Sud Lisboa Hall, serão os lendários Gipsy Kings a maior atração do Réveillon Bamboléo, que mistura a música e os ritmos latinos com um jantar de gala preparado pelo chefe Angel a condizer com a ocasião. Sud Lisboa Terraza > Av. Brasília, Lisboa > T. 21 159 2700 > 31 dez, seg > SUD 54 Terrazza: €180; Sud Lisboa Hall: a partir €390

5. Pavilhão Carlos Lopes

A 5ª edição do réveillon do Royal Palace, no Pavilhão Carlos Lopes, o edifício desenhado pelos arquitetos Carlos e Guilherme Rebello de Andrade, promete encher as medidas de todos aqueles para quem a noite de 31 de dezembro é especial. A começar pelo jantar dividido em cinco momentos, onde surgem pratos como tranches de perca com molho de champanhe e amêndoa torrada ou novilho à moda da Terceira com batata rosti. O dress code para entrar na festa é o “gala/formal”, avisa a organização. Pavilhão Carlos Lopes > Parque Eduardo VII, Av. Sidónio Pais, 16 Lisboa > T. 21 031 2700 > jantar 20h30; festa 22h30 > festa €35 (com 4 bebidas) > jantar €110

6. Convento do Beato

Depois do êxito das edições anteriores, que esgotaram a lotação no Convento do Beato, convém não adiar mais a compra de entradas. A Welove Events organiza, pelo quarto ano consecutivo, a passagem de ano neste local emblemático da zona histórica da cidade, com jantar (entre os pratos há tranches de tamboril com molho termidor, arroz branco e bróculos, medalhões de vitela com molho argentino, batata surpresa e esparregado, além de opção vegetariana ou celíaca) e festa de passagem de ano. O dress code é “formal e elegante”, e a música dos anos 80 e 90, do mundo e house, ou seja para todos os gostos. Convento do Beato > R. Beato, 48, Lisboa > T. 91 387 9404 > jantar 20h, festa 23h-6h > festa €37,50 (com 3 bebidas), €45 (à porta, com 2 bebidas) > jantar €150 (com 2 bebidas na festa)

7. Tivoli Avenida

Esgotadas as reservas na Cervejaria Liberdade e no Rooftop Restaurante, o hotel optou por abrir o Salão Tivoli para o jantar da passagem de ano. A ementa, comum aos três espaços, inclui camarão tigre, arroz de manga e amêndoa; degustação de ostras e lombo de vitelão, lagostim salteado, ragoût de legumes, puré de batata rate e molho Madeira. Incluído está também o brinde ao novo ano com espumante e uvas passas. Tivoli Avenida > Av. da Liberdade, 185, Lisboa > T. 21 319 8900 > 31 dez, seg 19h-24h > €195 (sem bebidas)

PORTO

8. Avenida dos Aliados

Não é um, mas são três os dias de festa na cidade do Porto, para dizer adeus a 2018 e receber o novo ano como deve ser. A contagem decrescente inicia-se com um concerto de Diogo Piçarra no sábado, 29, às 22 e 30, no palco da Avenida dos Aliados. Com ou sem copo de champanhe na mão, a festa de passagem de ano acontece nos Aliados, no dia 31, com os concertos de Pedro Abrunhosa & Comité Caviar, às 23 horas, e o Dj Set Alberto Rocha & Francisco Moreira, pelas duas da manhã. A meia-noite é assinalada com o tradicional espetáculo de fogo de artifício. Pela primeira vez, o réveillon estende-se às vizinhas Praça Gomes Teixeira (Leões) e Praça dos Poveiros, com os Djs Mero, Pedrinho K e Vitor Oliveira, a partir das 22 horas. No dia seguinte, 1 de janeiro, e como é habitual, o primeiro concerto do ano estará a cargo da Banda Sinfónica Portuguesa, que interpreta um programa festivo sob a direção do maestro Francisco Ferreira. Avenida dos Aliados > 29 dez, sáb 22h30, 31 dez; seg 22h-4h; 1 jan, ter 16h > grátis

9. Restaurante A Escola, by The Artist

Um bom jantar dá outro sabor à despedida e uma mãozinha aos festejos de réveillon que se querem alegres. Por isso, antes de rumar à Avenida dos Aliados para ver o fogo de artifício, o chefe Hugo Dias despede-se de 2018 no A Escola, by The Artist. No único hotel e restaurante/escola do Porto, a funcionar na antiga Escola de Artes Decorativas Soares dos Reis, há um menu inspirado nos quatro elementos: ar, mar, terra e fogo. Neste desfile de iguarias está incluída panacotta de vieira, miso, codorniz e salicórnia, acompanhada por um Soalheiro Bruto, e um duo de borrego e novilho, beterraba, boletos, brotos e marchand du vin. A Escola, by The Artist > R. da Firmeza, 49, Porto > T. 22 013 2700 > 31 dez, seg 19h30-23h > €105

10. Discoteca Barracuda

É ao som de guitarras, uivos e ruídos estridentes para manter vivo o espectro do rock mais cru que se celebra a passagem de ano no Barracuda, o “clube de roque” da cidade do Porto. Além de Carlos Moura, Martelo Red Shoes, Rui Doom e Rodas, os chamados alternadores de discos, que vão passar pela cabine, na última última noite do ano, a banda The Dirty Coal Train e os seus frenéticos instrumentos partilham o palco com Swamp Bones. Haja resistência para tanta agitação. Barracuda > R. da Madeira, 186, Porto > T. 91 741 7038 > 31 dez, seg 23h55-8h > €10 (oferta de 1 cerveja)

11. Alfândega do Porto

Um jantar de luxo, animações surpresa, música dos anos 80 e 90 e sons do Brasil. Depois do êxito das edições anteriores no Mosteiro de São Bento da Vitória, a Gabba.pt muda-se para a Âlfandega do Porto para um Porto Réveillon ainda mais “requintado e cheio de glamour”. Tendo sempre o rio Douro como cenário, a festa começa com jantar de gala, onde será servido crocante de vitela confitada em uvas passas e foie-gras e fillet de robalo tostado acompanhado de puré de azeite virgem a finalizar com ragu de penca de acelga e cogumelos silvestres e, para terminar, crème brulée caramelizado em sombra de gelado de vinho do Porto. Segue-se a animada festa na Sala do Arquivo. Alfândega do Porto > R. Nova da Alfândega, Porto > T. Inf: 91 661 6585 > 31 dez, seg 20h-6h > jantar e festa a partir €150; festa a partir €25 (oferta 3 bebidas e flute espumante)

12. Maus Hábitos

Depois de um ano passado entre produções ecléticas e ousadas, muitas vezes arriscadas e até coloridas, o mais célebre 4º andar da cidade do Porto prepara a entrada em 2019 com comida, bebida e uma festa ao ritmo quente da América Latina. Assim, no salão nobre do Maus Hábitos, há música partilhada entre o Dj Quesadilla, figura do panorama underground português, e Xico da Ladra, que detém uma das mais interessantes coleções de discos usados do País. Na sala de espetáculos, a partir da meia-noite e meia, a pista fica nas mãos de uma das duplas sensação do ano: os Cumbadélica, o projeto de Igor Ribeiro e Marie Lopes. Depois da música étnica, a noite prossegue com as criações de Oxhalá e a mistura das raízes da América Latina com a eletrónica europeia. Para jantar, no Vícios de Mesa, o restaurante desta associação cultural, há um menu especial com flute de champanhe e uvas passas incluídas (€66,50). Maus Hábitos > R. Passos Manuel, 178, Porto > T. 22 208 7268 > 31 dez, seg 23h30-6h > €10

13. Hotel Infante Sagres

Pela primeira vez, entre as memórias recuperadas e o honrar da tradição, o Hotel Infante Sagres abre as portas da imponente e elegante Sala D. Filipa para a passagem de ano. A festa começa com um cocktail de boas-vindas, acompanhado de música ao vivo. É num jantar especialmente criado para se despedir de 2018, com uma cuidada seleção de pratos que surge lavagante com maça verde e espumante, salmonete com choco e bolbo de funcho, ravioli de queijo da serra com barriga de porco, lombo de vitela de leite com congumelos trufados e espargos e, para fechar, um parfait de pistacho e framboesa. O brinde a 2019 faz-se com espumante e a festa continua no cosmopolita Vogue Café com um dj convidado e bebidas incluídas. Hotel Infante Sagres > Pç. D. Filipa de Lencastre, 62, Porto > T. 22 339 8500 > 31 dez, seg 19h-2h > €225

14. Quinta de Santo António