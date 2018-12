No Davvero Bar Gelato, em Lisboa, há bebidas frias que nos aquecem

Ao rol de sabores a geladaria Davvero juntou agora clássicos alcoólicos. O resultado são shots e cocktails gelados para beber noite dentro

1 / 6 Diana Tinoco 2 / 6 3 / 6 Diana Tinoco 4 / 6 Diana Tinoco 5 / 6 Diana Tinoco 6 / 6 Diana Tinoco

Que os gelados da Davvero são uma perdição, nós por cá já sabíamos há muito tempo, agora a novidade são bebidas frias, geladas mesmo, em constante mutação. Na nova casa no Cais do Sodré, aberta há três semanas, os cocktails gelados e os gelados alcoólicos podem ser comidos à colher, de início, mas à medida que se derretem e se misturam com o líquido, dá para ir bebericando. De entre a dezena de shots disponíveis (€2 e €2,50), é difícil escolher entre gelado de vodka preta, spritz, mojito e ginja. Uma colherada de gelado Saint Germain sabe ao mesmo que cheira o licor francês de flor de sabugueiro.

Os produtos nacionais também fazem parte do leque de bebidas alcoólicas utilizadas nos novos cocktails, como o Limão Tejo (versão nacional do italiano limoncello), a Ginja d’Óbidos e a Amarguinha tradicional do Algarve – para cada três litros de gelado, uma garrafa da bebida, assim dita a receita.

Uma margarita é sempre uma margarita, mas o cocktail Margacuya ganha imenso sabor e textura com a mistura da bola de gelado de maracujá. E sabe tão bem, mesmo com frio na rua. Em Itália, o affogato é a combinação de uma bola de gelado com café, na Davvero, os affogati substituem o café pela bebida que melhor combina com o gelado, como o guloso Ginjex, com stracciatella e ginja. De fora, por enquanto, estão a cerveja artesanal e o champanhe, mas em breve poderão dar belos cocktails.

Davvero Bar Gelato > R. Nova do Carvalho, 81, Lisboa > Bar Gelato: ter-qui 18h-2h, sex-sáb 18h-3h > Geladaria: seg 12h-20h, ter-sáb 12h-24h, dom 13h-20h