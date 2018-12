Xmas Luxury, no Sheraton Porto Hotel & Spa: Quando o bem-estar é um luxo

Preparar o corpo (e a mente) para o novo ano é a proposta do Xmas Luxury, tratamento no spa do Sheraton Porto Hotel, disponível até final de dezembro. A VISÃO Se7e entregou-se às mãos da terapeuta e descobriu que o Pai Natal, afinal, existe

Há convites abençoados. A dor no pescoço e nos ombros permanecia há umas semanas. E a descrição do Xmas Luxury, o novo tratamento no The Spa, do Sheraton Porto Hotel, tocava nos pontos certos: alívio das dores e tensões musculares, reposição das energias, face luminosa. Disponível até ao final de dezembro, parecia feito à medida para aqueles que, ao longo do ano, foram carregando o mundo às costas e precisam urgentemente de um reequilíbrio.

A envolvência criada pelo The Spa, com luzes ténues, decoração quente e música suave, coloca-nos logo em sintonia com a descrição do tratamento. Neste Xmas Luxury, propõe-se uma combinação idílica entre massagem de costas, com pedras quentes, e tratamento facial. "É o ideal para quem precise de relaxar e sinta algum desconforto corporal", sublinha Carina Marques. A terapeuta começa por revelar os aromas dos óleos e tónicos disponíveis, da marca inglesa Espa, feitos com produtos naturais. Escolho um óleo de eucalipto e lavanda, muito floral, ajuda preciosa no ataque às dores musculares e no estímulo do sistema imunitário. A massagem começa e, lentamente, o calor gerado pelas pedras quentes contribui para desfazer as contraturas nas costas e nos ombros. Durante cerca de meia hora, os nós são esmiuçados e destruídos pelas mãos sábias de Carina, mesmo os escondidos nos pontos mais recônditos.

De seguida, passa-se para a limpeza facial, desta vez com um tónico, à base de rosas, para remover as impurezas. É aplicado depois um óleo adequado para peles mistas, de abacate, jojoba e limão, que ajuda a nutrir e a retirar o excesso de óleo. E comprova-se a promessa de um brilho saudável da pele, após serem exercidos uns mágicos pontos de pressão faciais (desconhecia as potencialidades na cana do nariz). A esta altura, a mente vagueia e quase adormeço. O embrulho final do tratamento consiste numa massagem do couro cabeludo e nova aplicação das pedras quentes no pescoço e nos ombros, para reforçar o efeito do alívio das tensões – e das dores no passado, nem sinal. Depois, aceito o chá de gengibre e canela, para tomar durante o relaxamento, como se fosse um doce natalício. Afinal, o Pai Natal existe e veste bata de terapeuta.

The Spa > Sheraton Porto Hotel & Spa > R. de Tenente Valadim, 146, Porto > T. 22 040 4030 > Xmas Luxury > até 31 dez > €100 (50 minutos)