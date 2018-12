Livros e vinhos à lareira durante três dias, em Viseu

No festival será apresentado Momentos de Vida, de Irene Tolo de Castro (sáb, 8, 19h), e o romance 1640, da escritora e antiga professora de Português e Literatura Deana Barroqueiro (dom, 9, 15h). No Solar do Vinho do Dão vão funcionar, em permanência, uma livraria e um alfarrabista.

A acompanhar o festival literário está o Vinhos de Inverno, que reúne produtores do vinho do Dão num salão de provas, onde não falta uma mostra de produtos da região. O programa inclui workshops vínicos (8-9 dez, sáb 16h, 18h, dom 16h, €10) e uma conversa em que os enólogos Mafalda Perdigão, Rafael Formoso, Rui Mateus, Filipa Costa, José Oliveira e João Cunha vão sugerir seis vinhos para acompanhar com outros tantos livros (sáb, 8, 19h).

Têm a duração de duas horas e meia, as duas oficinas para adultos: de escrita criativa, com Filipa Melo (sex, 7, 10h), na Biblioteca Municipal de Viseu; de tradução, com Nuno Quintas (dom, 9, 10h), no Solar do Vinho do Dão. Na Tua ou na Minha Língua é o nome do espetáculo (sex, 7, 21h30) que junta escritores de diferentes geografias: os portugueses Maria João Coutinho e Matias Gomes, Anna Kalimar (Roménia), Joost Oomen (Holanda), Xénon Cruz e Matías Candeira (Espanha). Já Isaque Ferreira e Rui Spranger voltam a ler poesia na Sala da Lareira (sáb, 8, 21h30).

