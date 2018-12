Cabeça: A aldeia da Serra da Estrela que se enfeita para o Natal

Em Cabeça, no concelho de Seia, os preparativos para o Natal já começaram, com a população a trabalhar, todos os dias, nos enfeites que decoram as ruas da aldeia. A Aldeia Natal de Cabeça é uma das 30 ideias para sair da casa com as crianças nas férias, que fazem o tema de capa da VISÃO Se7e, esta quinta, 6, nas bancas