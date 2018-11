Dias do Desassossego: Celebrar Pessoa e Saramago

A edição deste ano começa com música na Casa dos Bicos, sede da Fundação José Saramago. O concerto dos El Sur, nesta sexta, 16, pelas 18 e 30, inspira-se nas músicas do hemisfério sul e junta a poesia de Victor Jara, Violeta Parra, Viglietti e Guillen para celebrar o aniversário de José Saramago (entrada €4). Mais tarde, Anabela Mota Ribeiro apresenta Por Saramago, livro da sua autoria com bonitas fotografias a preto e branco de Estelle Valente, comentadas por Pilar del Río. A sessão está marcada para as 21 e 30 e tem entrada livre.

Neste sábado, 17, sob o céu pintado por Michel Biberstein na Igreja de Santa Isabel, em Campo de Ourique, Crista Alfaiate e Norberto Lobo dão voz e melodia à leitura encenada Poemas Espirituais de Ocidente a Oriente. Já Meninas Pouco Exemplares junta Ana Brandão, Carla Bolito e Sara Castro no Teatro São Carlos, no dia 25, às 17 horas, a interpretar textos de vários poetas. No palco estará também o músico Carlos Bica. A entrada é livre.

O Teatro São Luiz recebe Biblioteca dos Músicos, com Cristina Branco. Neste espetáculo, marcado para dia 27, às 21 horas, a cantora dá voz a autores com quem se cruzou e apresenta também dois temas inéditos: um, composto a partir de um poema de José Saramago sobre o dia em que conheceu Pilar del Río; outro, a partir de um poema de Alexander Search, heterónimo de Fernando Pessoa. Bilhetes €12-€15.

