Magusto da Zigur: Castanhas e música celebram-se no Maus Hábitos, no Porto

A editora e associação cultural Zigur reúne nesta sexta, dia 9, artistas da nova música portuguesa para uma noite de concertos no Maus Hábitos, no Porto – sem hora para acabar

No Dia de São Martinho, come-se castanhas e bebe-se vinho, assim diz o dito popular. Como o coletivo da Zigur, editora e associação cultural com raízes em Lamego, não é de fugir às tradições, aproveita a época e convoca um alargado grupo de amigos. O encontro, nesta sexta, 9, em que não faltará castanhas assadas e água-pé para provar, está marcado no bar Maus Hábitos, no Porto. “A Zigur é uma montra da nova música portuguesa”, frisa Luís Salgado, o programador do Maus Hábitos.

Neste clubbing, a noite começa com Burgueses Famintos, o mesmo é dizer com a dupla Manuel Molarinho e João Silveira que, mantendo como base a improvisação, nesta noite se alarga a quarteto, com Pedro Fonseca e Sal Grosso, para, pela primeira vez, apresentar textos e sons que vão entrar no próximo álbum. À poesia musicada, sempre feita ao primeiro take, segue-se João Pais Filipe, apresentado como “um dos mais impressionantes percussionistas e escultores sonoros” a tocar no nosso país. Com um disco a solo editado recentemente pela Lovers & Lollypops, o músico, que constrói os pratos e os gongos que usa, brinda o público com uma linguagem muito própria, de estilos e com influências muito diversas. “É um artesão, a quem muitos músicos vão comprar material, como o baterista do Nick Cave”, conta Luís Salgado.

Numa noite sem hora para acabar, o Magusto da Zigur conta ainda com os irreverentes Vive les Cônes, da Favela Discos. Com a intenção de marcar a memória daqueles com quem se cruzam, a dupla agarra os velhinhos sintetizadores dos anos 80, criando música de dança, seguindo-se (haja fôlego) os 2Jack4U, projeto de Acid Mary (Rubina) e de Jack Drop (André) capaz de pôr até a pessoa mais tímida bem no centro da pista.

Magusto da Zigur > Maus Hábitos > R. Passos Manuel, 178, Porto > T. 93 720 2918 > 9 nov, sex 22h > €3 a €5