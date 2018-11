O Gosto dos Outros .... Anna Prior

A baterista inglesa dos Metronomy, que é também DJ, conta-nos por onde gosta de andar em Lisboa, cidade que conheceu em 2007

DR

Discoteca Lux, Lisboa

Na Europa, é um dos seus clubes preferidos. “O Lux é a mistura perfeita de festa e descontração, e o terraço às 5h da manhã, quando o Sol nasce, é mágico. Quando saio dali, tenho fome! Por isso peço ao taxista para parar na Merendeira, compro um pão com chouriço e vou para casa”, conta.

Estádio José Alvalade, Lisboa

“Os portugueses adoram futebol, e eu sabia que tinha de escolher um clube – se não o fizesse, que graça teria? Por isso, escolhi o Sporting. Às vezes, vou ao Estádio José Alvalade ver a equipa jogar. E qualquer que seja o resultado, posso garantir que vão encontrar-me a comer uma bifana e a beber uma cerveja nas roulottes.”

Casa Independente, Lisboa

No Largo do Intendente, a Casa Independente é outro dos “lugares de festa”, eleitos pela inglesa quando está em Lisboa. “É um sítio especial, com muitas salas decoradas com objetos peculiares, a pedir para serem exploradas. E os DJ são incríveis.”

Cacilhas, Almada

Nos dias de sol, Anna Prior gosta de apanhar o barco para Cacilhas e ficar a olhar Lisboa da outra margem. “Há tantos bons restaurantes e bares que se torna difícil escolher um. O Boteco 47 destaca-se pelo polvo fresco e pelas grandes bifanas. Já disse que adoro bifanas?”

Auscultadores

Quando vai em viagem, Anna Prior não dispensa os seus auscultadores. "É nessa altura que mergulho na música e desfruto dos momentos de tranquilidade."

Fado

Gosta de fado e, no Chapitô, já viu "excelentes atuações". Em 2007, tocou no Primavera Sound, no Porto, e aproveitou para descer até Lisboa. "Foi no Santo António e passei a primeira noite no Bairro Alto, a comer sardinhas. Um amigo apresentou-me o Luís Clara Gomes (Moullinex), que me levou a um arraial. Somos bons amigos, desde então."