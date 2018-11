O que nos salva a vida?, pergunta-se na Fundação Gulbenkian, em Lisboa

Neste festival, que vai ocupar a Fundação Gulbenkian por um dia, fica-se a conhecer as listas preferidas de alguns dos nomes mais importantes da cultura. O Gosto dos Outros, com curadoria de Nuno Artur Silva, tem lugar neste sábado, 3

Alberto Frias

Se tivesse de eleger as 10 Melhores Comédias de Sempre do Cinema, quais seriam as suas escolhas? É o que o argumentista Pedro Marta Santos e o cineasta António-Pedro Vasconcelos vão responder neste sábado, 3, pelas 14h30, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, no festival O Gosto dos Outros, com curadoria de Nuno Artur Silva. O convite para criar uma iniciativa que ocupasse um dia inteiro levou o fundador e diretor das Produções Fictícias a organizar uma programação ligada à cultura e às artes, dividida por temas e por salas. “No fundo, resume-se às coisas que verdadeiramente nos salvam a vida e nos inspiram, e que aqui vão ser apresentadas em versão listas”, explica Nuno Artur Silva.

Para o ajudar nesta missão convidou escritores, argumentistas, comediantes, professores, poetas, a partilharem os seus gostos pessoais. Rui Zink e Maria do Rosário Pedreira vão desvendar os 10 Livros Mais Importantes da Literatura Portuguesa do Século XX. E Teresa Paixão, diretora da RTP2, dá a conhecer os “seus” 10 Melhores Programas de Televisão. “As listas têm um lado lúdico e são uma forma de organização de vida e de conhecimento”, esclarece Nuno Artur Silva. A primeira edição de O Gosto dos Outros encerra com as 10 Canções para Salvar a Nossa Vida, com Mário Laginha, ao piano, e Mayra Andrade, na voz. “Não há nada melhor do que conhecer um novo músico, um novo poema, um novo escritor”, resume o curador.

O Gosto dos Outros > Fundação Calouste Gulbenkian > Av. de Berna, 45 A, Lisboa > T. 21 782 3000 > 3 nov, sáb 14h30-23h30 > grátis