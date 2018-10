O Gosto dos Outros ... Maria Gambina

Após anos ausente do Portugal Fashion, a designer de moda voltou a apresentar uma coleção, batizada de "Construção", para a estação primavera/verão 2019 . Aqui traça as suas predileções

Lucilia Monteiro

1. O livro “Noites Tropicais”

Esta narrativa, na primeira pessoa, de Nelson Motta, que viveu o nascimento da Bossa Nova, conta as histórias da MPB até 1992. “Sou apaixonada por música brasileira e a escrita dele é tão intensa e real que quase parece que eu também vivi naquela época. Posso abrir o livro numa página qualquer e fico logo agarrada. Já o li três vezes.”

2. Guindalense F. C. Porto

O histórico clube de Futebol de bairro, encaixado no casario antigo da Batalha e virado para o rio Douro, tem “a esplanada com a melhor vista do mundo”, considera a designer de moda. “O serviço é muito simpático e o ambiente é despretensioso e acolhedor.”

3. Michel Gondry

Maria Gambina identifica-se com o universo do cineasta francês: sentimental, divertido, musical e sempre luminoso, a recordar-nos as coisas belas da vida. “O primeiro filme que vi foi o maravilhoso Eternal Sunshine of the Spotless Mind [com Jim Carrey e Kate Winslet nos principais papéis], mas também destaco o Be Kind Rewind [com Jack Black como protagonista], que é uma delícia.”

4. Casa da Arquitetura, Matosinhos

“O espaço é incrível e tem sempre uma programação muito boa, que abrange arquitetura, cinema, literatura e música”, sublinha a designer de moda. Até janeiro, está patente a exposição Infinito Vão – 90 Anos de Arquitetura Brasileira.

5. Trufas

Adora a iguaria e no Bar Tolo, uma casa de petiscos na Foz do Porto, encontra "os melhores ovos mexidos trufados".

6. A pulseira de prata

Foi um presente da mãe e usa-a sempre. "Recebi-a quando a minha filha nasceu, com uma medalha gravada com a inicial do seu nome", conta. Juntou-lhe outras duas, das cadelas que já partiram.