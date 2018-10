Amadora BD: Este ano, o Festival Internacional de Banda Desenhada da Amadora tem sotaque brasileiro

A edição deste ano do Amadora BD tem o Brasil como tema central. Artur Correia e Francisco Sousa Lobo são os autores em destaque. O Festival Internacional de Banda Desenhada da Amadora começa nesta sexta, 26

A situação política no Brasil não passa despercebida ao universo da banda desenhada. A exposição central da 29ª edição do Amadora BD – Festival Internacional de Banda Desenhada, que começa nesta sexta, 26, no Fórum Luís de Camões, na Brandoa, é precisamente a coletiva que reúne o trabalho de oito autores brasileiros, como Pedro Cobiaco, Klévisson e André Diniz. Na mostra Era uma Vez um País (Mais ou Menos) Maravilhoso, dedicada ao Brasil, o processo criativo está em destaque, assim como os temas sociais e políticos abordados em algumas das obras apresentadas.

Entre as várias exposições desenhadas para o Amadora BD, cerca de uma dúzia, há uma homenagem aos 70 anos de trabalho de Artur Correia (1932-2018), autor português pioneiro no cinema de animação e dos mais premiados na área da banda desenhada. E uma retrospetiva bem-humorada de Álvaro, autor de Conversas com os Putos (Melhor Álbum de Tiras Humorísticas 2017). O livro Deserto/Nuvem, vencedor do prémio Melhor Álbum Português de Banda Desenhada na edição passada do Amadora BD, integra a mostra Autor em Destaque, dedicada a Francisco Sousa Lobo, que vive e trabalha em Londres desde 2005.

O programa desta edição inclui, ainda, e como sempre, muitos lançamentos e apresentações de livros, visitas guiadas com os autores e uma feira do livro de BD com edições Chili Com Carne, Polvo, Levoir, Planeta, entre outras.

Amadora BD > Fórum Luís de Camões > Estr. da Brandoa, Amadora > T. 21 436 9055 > 26 out-11 nov, seg-sex 9h-17h, sáb-dom e fer. 10h-21h > €3, €10 (livre- -trânsito), grátis até aos 12 anos