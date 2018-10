O Avalon Beergarden é o terraço dos celtas, no Porto

Dentro do restaurante Endovélico, na Baixa do Porto, há um novo bar para beber cerveja artesanal ao som de música celta

Lucilia Monteiro

Primeiro o restaurante, agora o bar com terraço. A intenção de Maria José Valente e de Jaime Filipe Barros sempre foi abrir “o secreto” prolongamento do Endovélico aos clientes. No entanto, só neste último verão, quatro anos depois da inauguração do restaurante, o objetivo foi cumprido. “Este lugar sempre existiu, mas estava em muito más condições”, dizem. Agora, com as obras, tudo mudou.

Para entrar no Avalon Beergarden, é preciso deixar para trás as duas salas do restaurante – sem nos distrairmos com os inúmeros símbolos celtas que decoram as paredes – e subir as escadas. À esquerda, encontra-se o bar, cujo teto mostra antigas traves de madeira, e, alguns degraus acima, acomoda-se o resguardado terraço. Não tem fontes mágicas nem ligação a bosques que se cobrem de bruma (já o nevoeiro é quase certo, quando o inverno chegar), mas a mística espreita por todo o lado.

Lucília Monteiro

Encaixado entre o Hotel D. Henrique e o parque do Silo Auto, o Avalon permite a Maria José e a Jaime Filipe alargar a oferta de cerveja artesanal, além do hidromel e da sidra artesanal, importada da Bretanha. “Temos ainda uma cerveja exclusiva, feita pela marca portuguesa D’os Diabos”. A Endo Bélico Rising (€2,50 a €4) é uma irish red ale que vai bem com uma tábua de queijos ou de enchidos (€16).

No bar, há 12 referências de cerveja de pressão (€2,50 a €8), que vão variando, tal como as opções de garrafa. E ainda o kyr bretão (uma mistura de sidra, brandy e licor de cassis, €4,50), folhados de alheira com doce de abóbora (€6,50) e cogumelos recheados (€8,50).

A banda sonora adivinha-se embalada por gaitas de foles e rock celta, com a seleção a incluir The Pogues, Galandum Galundaina e Dropkick Murphys. Para finais de tarde, garantidamente, à margem da agitação da Baixa do Porto.

Avalon Beergarden > R. do Bonjardim, 680, Porto > T. 96 200 2820 > seg-qui 17h30-24h, sex-sáb 17h30-2h