Mytho Celebration: Música, arte e esoterismo nos jardins do Museu de Lisboa

É uma estreia em Lisboa, este Mytho Celebration que acontece neste sábado, 20, nos jardins do Museu de Lisboa – Palácio Pimenta. Uma festa que junta intervenções artísticas, esoterismo, experiências sensoriais e música

A ideia é de Ana Pinto Ribeiro e foi amadurecida nos últimos dois anos: reunir diferentes formas de expressão num lugar onde as pessoas pudessem desafiar-se a serem elas próprias, saindo do piloto automático do dia a dia. Assim ganhou forma o Mytho Celebration que acontece neste sábado, 20, nos jardins do Museu de Lisboa – Palácio Pimenta, e junta intervenções artísticas, esoterismo, experiências sensoriais e música.

Num cenário que, por si, já evoca algum misticismo – o museu está instalado num palácio de veraneio, da primeira metade do século XVIII, enquadrado pelo que resta de uma antiga quinta senhorial –, o Mytho Celebration divide-se por diferentes áreas, num percurso que começa no Temple of Transition, uma espécie de antecâmara logo à entrada, que nos separa da “vida lá fora” (o desafio é ir vestido e maquilhado da forma que melhor exprimir o que lhe vai na alma). Para participar neste dia de celebração, que se estende entre as 16 horas e as 4 da manhã, foram convidados artistas plásticos, performistas, artesãos e especialistas em astrologia, numerologia, aromaterapia, cromoterapia e cristaloterapia, com o objetivo de desmistificar estas temáticas menos conhecidas. Na zona do Food Ritual, haverá menus para todos os gostos – e, porque a música é também uma forma de celebrar a vida, o Mytho reúne em palco os Da Chick, Xinobi, Surma, Kokeshi, Ramboiage e Mike El Nite (dj set), e ainda a companhia Custom Circus.

Mytho Celebration > Museu de Lisboa – Palácio Pimenta > Campo Grande, 245, Lisboa > 20 out, sáb 16h-4h > €25