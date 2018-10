Sophia Kah, Marques’Almeida e Maria Gambina são as grandes novidades do Portugal Fashion

A Alfândega do Porto volta a ser o quartel-general do Portugal Fashion que, entre esta quinta e sábado, dias 18 a 20, nos mostra o que vamos usar na próxima estação primavera/verão

Isidore Montag

Promete ser de viragem esta edição número 43 do Portugal Fashion. Se, por um lado, volta a ter o edifício da Alfândega do Porto como quartel-general, por outro, é a primeira depois da assinatura do acordo entre a ANJE - Associação Nacional de Jovens Empresários (entidade promotora do Portugal Fashion) e a ModaLisboa que prevê uma “união de esforços na promoção da moda portuguesa”, nomeadamente, no ajuste de calendário para que, um e outro, se organizem em sintonia. Prova disso, aliás, foi o desfile de Alexandra Moura no fim de semana passado, na ModaLisboa, marcando o regresso da designer de moda a uma passerelle que já não pisava desde 2016. “Na Alfândega, sentimo-nos em casa, mas continuamos com um espírito de renovação constante”, salienta Mónica Neto, responsável pela comunicação da ANJE, à VISÃO Se7e.

Mas há outras novidades na “semana da moda do Porto” que começa nesta quinta, 18, com um dia aberto ao público, dedicado aos novos talentos, com oito desfiles da plataforma Bloom (sete jovens designers e cinco escolas de moda). Os dois restantes dias serão marcados pelas estreias da dupla Marques’Almeida e de Sophia Kah, duas marcas portuguesas radicadas em Londres que se apresentam, pela primeira vez, no Portugal Fashion.

As criações femininas da dupla de designers portugueses Marta Marques e Paulo Almeida – que já vestiu Rhianna e, este ano, chegaram a Paris –, desfilam no sábado, 20, às 11 e 30, naquele que será o único desfile a decorrer ao ar livre, no cais da Alfândega. Na noite anterior, sexta, 19, às 21 e 30, será Sophia Kah a fazer um “Tributo a Portugal”, nome da coleção que presta homenagem ao país de origem da sua criadora, Ana Teixeira de Sousa. A marca feminina, que já vestiu Beyoncé e Florence Welch, mostra-nos peças feitas à mão onde foram incorporados bordados regionais, com acabamentos de renda e finas sedas italianas, em tons mostarda, verde-limão e laranja queimado.

O regresso de Maria Gambina à passerelle é outra novidade desta edição. Há cinco anos que a estilista não desfilava no Portugal Fashion, apresentando, nesta sexta, 19, às 16 horas, a coleção intitulada Construção, onde usou processos manuais e tradicionais como o crochet e o patchwork. Ainda nesta sexta, 19, dia em que a apresentadora de televisão e empresária Cristina Ferreira mostra, pela primeira vez, a sua marca de calçado (13h), veremos as criações de Sara Maia/Nycole, Inês Torcato/David Catalán, Estelita Mendonça, Carlos Gil, Hugo Costa, Micaela Oliveira, Sophia Kal, Diogo Miranda e Miguel Vieira. No sábado, 20, depois de abrir com a coleção da dupla Marques’Almeida, o certame encerra com as criações, entre outros, de Katty Xiomara, Nuno Baltazar, Storytailors, Luís Buchinho, Alves & Gonçalves, Luis Onofre e Júlio Torcato.

Pelo edifício da Alfândega, que terá novas dinâmicas de circulação e ocupação das salas, vão passar 35 desfiles: 17 criadores individuais, nove marcas de vestuário, duas duplas criativas, oito marcas de calçado e acessórios, além de sete jovens designers e cinco escolas de moda (Espaço Bloom).

O único desfile fora de portas será o das marcas Lion of Porches e Decenio (grupo Cães de Pedra), a decorrer nas instalações da fábrica, situada em Mindelo, em Vila do Conde. Nos 55 expositores do showroom Brand Up (aberto ao público nesta sexta, 18) podem adquirir-se muitas das peças dos criadores apresentadas nos desfiles, assim como calçado, joalharia, ourivesaria e acessórios.

Portugal Fashion > Edifício da Alfândega, R. da Alfândega, Porto > 18-20 out, qui grátis; sex-sáb sujeito a levantamento convite