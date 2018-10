Estoril Classics Week: carros, motas e campeões, num fim de semana único à velocidade dos clássicos

Para quem gosta de desporto motorizado e principalmente de automóveis e motas clássicas é impossível resistir à Estoril Classics Week. Durante três dias, a partir desta sexta, 5, e até domingo 7, esta iniciativa pioneira vai reunir cinco das mais importantes provas de clássicos: Rally de Portugal Histórico, Concurso de Elegância ACP, Fórmula 1 Classic, World GP Bike Legends e Historic Endurance. Os concursos e provas decorrem em locais emblemáticos da região, do Autódromo aos jardins do Casino Estoril, com passagem pela serra de Sintra. À exceção da zona do paddock, no autódromo, para onde é preciso adquirir bilhete, tudo o resto é gratuito, incluindo os shuttles disponibilizados pela organização para transportarem os fãs entre os vários pontos.

A primeira edição desta iniciativa é da responsabilidade da Associação de Turismo de Cascais dirigida por Duarte Nobre Guedes, ex-piloto de ralis. “Há cerca de cinco anos que andava a pensar nisto. A ideia é tirar partido das condições do Estoril, Cascais e Sintra, a única região do mundo em que houve, no passado, Campeonatos do Mundo de Fórmula 1, de Rali, Moto GP, Protótipos e Concursos de Elegância. Torna-se um evento único no mundo pelo facto de conseguir congregar essas modalidades todas”, explica Duarte Nobre Guedes. E vai mais longe: “No fundo, o que pretendemos é tornar-nos o primeiro destino para os amantes dos clássicos, ao conseguir reunir este conjunto de modalidades que, em outros lugares do mundo, como em Le Mans ou Monte Carlo, só existem em separado.”

