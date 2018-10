O Gosto dos Outros ... Beatriz Pessoa

Os lugares e os objetos de eleição da compositora e cantora lisboeta, jovem promessa da música nacional que recentemente lançou o EP II, algures entre a pop e o jazz

Bryant Park, Nova Iorque

Em abril, durante uma viagem a Nova Iorque, descobriu o Bryant Park e por lá se deteve várias vezes, com neve ou com sol. Dessas ocasiões diz guardar boas recordações: “Assisti a pedidos de casamento, a birras de crianças e vi gente que passava. Vou guardar esses momentos com carinho, acompanhados por um café americano e um bagel de canela e passas com queijo creme.”

O livro

Anda a ler Ella Fitzgerald: A Biography of the First Lady of Jazz, escrita por Stuart Nicholson, livro no qual diz ter descoberto que a dama do jazz tinha um padrasto português e que, em criança, queria ser bailarina.

Teatro Taborda, Lisboa

Foi neste teatro que deu os seus primeiros concertos e, por isso, diz que a sua música “será sempre um bocadinho deste lugar”. A “vista incrível da cidade”, a sua “decoração original”, o seu café “cheio de histórias” fazem dele um lugar especial.

O cartaz de “Breakfast at Tiffany’s”

O filme baseado no livro com o mesmo nome, está pendurado no seu quarto. “Quando era pequena, adorava a imagem da Audrey Hepburn e a sua classe inabalável.”

O piano

“Não sou pianista, mas passo muito tempo a fingir que sim”, brinca a compositora. “É com o piano que as minhas músicas nascem, muitas acabam por ficar só entre nós, mas sinto-me confortável sentada no banco, a ouvir o som dos meus disparates.”

Praia das Avencas, Cascais

É um dos seus lugares preferidos desde a infância. “Vou para lá seja inverno ou verão, sento-me na areia e fico só a contemplar a imensidão do mar. Sentir-me pequenina, às vezes, também é importante”, diz.