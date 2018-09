No bairro de Marvila, há um poster em cada esquina

É um mês inteiro para andar de olhos postos nas paredes do bairro lisboeta. A terceira edição da mostra de arte pública Poster está de volta às ruas de Marvila a partir deste sábado, 29, e prolonga-se até final de outubro

Durante um mês, o bairro de Marvila, em Lisboa, transforma-se numa galeria a céu aberto. É mais uma edição da mostra de arte pública Poster, com frases, palavras soltas, desenhos, ilustrações e fotografia a apoderem-se desse velhinho meio de comunicação. Nesta terceira edição, mostram-se 30 trabalhos de 20 convidados, nacionais e internacionais, e dos vencedores do Open Call.

Os posters estão espalhados por várias ruas do bairro. Em jeito de passeio, e de olhos bem abertos, admiram-se os trabalhos do fotojornalista Adriano Miranda, do ilustrador e designer gráfico Lord Mantraste, do jornalista e letrista Nuno Miguel Guedes, do artista visual Olivier Kenneybrew e da fotógrafa Vera Marmelo, parte do lote de convidados, mas também de Elsa Rodrigues, Giotto ou Tháshya Barbosa, que este ano se candidataram e venceram o concurso.

A mostra inaugura este sábado, 29, com uma visita guiada gratuita pelo percurso da exposição e com a presença dos artistas (inscrições pelo e-mail departamento@de-partamento.com). O ponto de encontro é nos Armazéns Abel Pereira da Fonseca, na Rua Amorim, às 15 horas. Mais tarde, às 16 horas, no espaço cultural TODOS, inaugura também a exposição Mini Poster, com trabalhos de crianças, a par dos cerca de 100 trabalhos apresentados a concurso. E ao fim da tarde, pelas 19 horas, faz-se a festa, com entrada livre, na Fábrica Moderna.

Poster > várias ruas em Marvila, Lisboa > 29 set-29 out