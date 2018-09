ESTAU: A arte urbana a subir paredes em Estarreja

Nesta terceira edição do festival ESTAU, há novos murais e instalações de Millo, Marina Capdevila, Add Fuel e Tiago Galo em construção a partir deste sábado, 15, e durante uma semana

A rota de arte urbana continua a crescer, e de que maneira, em Estarreja, desde que Bordallo II aqui deixou o seu colorido guarda-rios feito a partir de lixo. À terceira edição, a decorrer este sábado, 15, até dia 23, o festival ESTAU volta a pintar as ruas, os prédios e as paredes com o traço de artistas nacionais e internacionais, numa partilha de vivências com a cidade. O italiano Millo, a espanhola Marina Capdevila e os portugueses Add Fuel e Tiago Galo integram o grupo de cerca de trinta convidados que, este ano, vão deixar o nome em novos murais e instalações. Emerge assim, das paredes, a interpretação que cada um faz deste território, como explica a curadora Lara Seixo Rodrigues. “Não é chegar e fazer, pois quem vive cá tem de se identificar com aquilo que está a invadir o espaço público”, realça.

Nesta espécie de “grito de guerra da arte urbana”, em formato festival, dá-se voz a quem visitou ou vive em Estarreja, e vai-se desenhando uma “cidade-galeria” onde cabem mais de 42 iniciativas. Entre elas, destaca-se, além da presença de alguns artistas, a ilustração de Tiago Galo, inspirada em costumes da freguesia de Pardilhó, ou a residência artística do estúdio português Xesta, que irá dar forma e letra, nas montras do comércio local, a expressões que só por aqui são ouvidas. Ao longo de nove dias, haverá ainda conversas, visitas guiadas, cinema e workshops, a estimular o diálogo da arte urbana com a cidade, as pessoas e o património.

Na Biblioteca Municipal de Estarreja, no último fim de semana do festival, de 21 a 23, acontece o Mostruário, uma espécie de feira que reúne editoras e artistas, escritores e galerias, em paralelo com conversas, performances e concertos.

ESTAU - Estarreja Arte Urbana > Várias ruas do centro de Estarreja > T. 91 610 9764 > 15-23 set