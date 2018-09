Quem quer ficar preso por um fio? O maior slide da Europa vai estar em Lisboa

A partir deste sábado, 15, será possível descer o jardim da Alameda Dom Afonso Henriques, em Lisboa, preso (literalmente!) por um fio. Para além do maior slide montado dentro de uma cidade europeia, há mais surpresas para descobrir neste jardim

Um slide com cerca de 150 metros que desce o jardim da Alameda Dom Afonso Henriques, em Lisboa, desde o seu topo na Rua Manuel da Maia, até bem perto da Almirante Reis. Esta será uma várias das atividades disponíveis a partir deste sábado, 15, e até domingo, 30, no jardim temporariamente transformado em parque de diversões.

“Há um slide em Alcoutim, com cerca de 900 metros, mas dentro de uma cidade este é o maior da Europa”, garante Ângelo Neto, da Rkesa, empresa de alpinismo industrial que, em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, a Dyrup e a Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal organiza a iniciativa Colorindo Lisboa, responsável também por esta ideia. O objetivo é assinalar o facto da cidade ter sido nomeada capital europeia do desporto em 2021.

O slide sairá de uma torre com cerca de 10 metros e “não tem limite de idade, apesar de o aconselharmos apenas a crianças a partir dos 10 anos, nem de peso, nem inscrição prévia”, explica Angelo Neto. E não há que ter medo até "porque esta corda suporta até 3 mil quilos”, diz ainda o organizador.

Durante estas duas semanas, há mais atividades para experimentar neste jardim, como a parede de escalada com cerca de 6 metros de altura, onde serão realizadas as competições oficiais de escalada da Federação Portuguesa de Campismo e Montanhismo, entre outras iniciativas.

Ali perto, no minikartódromo criado em parceria com a IMTT, os mais pequenos podem andar de carro elétrico e aprender as regras de trânsito, com controlo de localização por GPS, para que os pais possam ir experimentar outras atividades sem preocupações. Haverá ainda uma zona dedicada à restauração com cinco carrinhas, cada uma com o seu petisco: os hambúrgueres e bifanas do Mister Pig; os pratos do Rei do Porco; a Tripa On Wheels, com as famosas tripas doces de Aveiro, os sumos da Compal e o Coffedential, um quiosque dedicado ao café. Agora, é só juntar toda a família.

Colorindo Lisboa > Al. Dom Afonso Henriques, Lisboa, > 15-30 set, seg-sex 15h-20h, sáb-dom 10h-20h > grátis, exceto os carros elétricos