Rooftoop Santa Catarina: No Porto, perto do céu, é que se está bem

No terraço do Centro Comercial La Vie, no Porto, ouve-se bossa nova e bebem-se cocktails. No Rooftop Santa Catarina relaxa-se enquanto o verão andar por aí

Lucília Monteiro

“É um ponto de encontro de amigos na cidade.” João Pedro Pinto e Stefane Ribeiro, ambos com 25 anos, apresentam assim o Rooftop Santa Catarina, aberto no final de julho, no último piso do Centro Comercial La Vie, no Porto. João e Stefane são a Terceiro Piso, dupla que se deu a conhecer, o ano passado, com a organização de iniciativas como o Pôr do Sol nas Artes, nos jardins da Casa das Artes, e o Sunset nas Virtudes, na Cooperativa Árvore. Depois de muitas festas, nas quais chegaram a reunir largas centenas de pessoas, optaram por este lugar, que está aberto todos os dias. Ali, desfrutam agora, dizem eles, de uma pausa, um momento de lazer, em sintonia com os amigos e o Porto.

Para as tardes de sábado, convidam-se DJ, mas a programação pode incluir stand-up comedy, magia e até performance. Embalado pelo samba, o jazz e a bossa nova, prove-se o mojito (€5), a bebida mais pedida deste verão, o Sex On The Rooftop (€6) ou uma sangria para partilhar (tinta, branca ou de espumante, €15 a €18). Nas comidas, a lista inclui saladas (€5,50), tostas (€4 a €4,90), sanduíches (€4,90 a €5,50), tábuas de enchidos (€12) e taças para lanches ou pequenos-almoços reforçados (€4 a €5,90).

À decoração, em tons de verde e branco, junta-se a vista sobre os telhados da cidade e alguns lugares de passagem obrigatória para quem a visita, como a Sé do Porto ou a Torre dos Clérigos. Ali, no alto, como convém, os dias passam tranquilos, a relaxar numa tarde preguiçosa de férias ou a desfrutar do pôr do Sol, depois do trabalho – pelo menos até ao final de setembro. Depois logo se verá.

Rooftop Santa Catarina > Centro Comercial La Vie > R. Fernandes Tomás, 506, Porto > T. 91 545 2459 > dom-qui 11h30-23h, sex-sáb 11h30-2h (entrada até às 23h)