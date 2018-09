Comic Con Portugal: O maior festival da cultura pop chega ao Passeio Marítimo de Algés

A Comic Con Portugal acontece entre esta quinta, 6, e domingo, 9, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras. Selecionámos sete coisas a não perder nesta minicidade dedicada à cultura pop

1. Ídolos do cinema e da televisão

Além de passadeira vermelha, a Comic Con organiza sessões de autógrafos e fotografias com nomes como Nicholas Hoult, ator e modelo britânico, conhecido por personagens como Nux, em Mad Max: Fury Road e que voltará a interpretar Hank (mais conhecido por “Beast”) no próximo filme X-Men: Dark Phoenix e o ator sueco Dolph Lundgren, que participou em filmes como Rocky IV. O também ator de teatro e televisão Dan Fogler, que protagonizou o filme Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los, a australiana Dichen Lachman, que participou em séries como The 100, Shameless e Agents of S.H.I.E.L.D, e Eyes Gabel, ator de A Guerra dos Tronos e Scorpion, são alguns dos convidados deste ano.

2. Banda desenhada

Na Comic Village haverá encontros com ilustradores e escritores de banda desenhada. Caso do editor e autor Yves Sente, conhecido por trabalhos como Blake e Mortimer, XIII e Thorgal, do escritor americano Mark Waid, vencedor do Prémio Eisner e que tem no currículo obras como Capitão América (Marvel Comics) e Superman: Birthright (DC Comics), do belga Luc Collin, mais conhecido por Batem - que desde 1987 ilustra o Marsupilami - e do lendário Chris Claremont, autor de best-sellers da série X-Men (Marvel Comics), que irão falar sobre o seu percurso profissional e dar autógrafos.

3. A “Turma da Mônica”

Mauricio de Sousa é o mais premiado autor brasileiro de banda desenhada, com quem todos crescemos, e vai estar presente para distribuir autógrafos e responder a questões (dias 6, 8 e 9). Às séries de tiras de banda desenhada criadas para jornais, onde surgiram personagens como Cebolinha, Piteco e Chico Bento, o autor da Turma da Mônica juntou centenas de livros, revistas, álbuns de figurinhas e, mais recentemente, uma série de animações sem diálogos, bem humoradas, feita com traços a 2D, e já com milhões de visualizações online.

4. Filme “Solum”

Para promover o seu mais recente filme, Solum, o realizador e protagonista do mesmo Diogo Morgado vai estar com vários elementos do elenco na Comic Con, este sábado, 8. Pela primeira vez, será exibido um clip de 12 minutos, para desvendar um pouco mais sobre esta segunda aventura do ator português na realização. Para já, sabe-se que é uma produção de ficção científica, e tem no elenco Darwin Shaw, (O Filho de Deus; Homeland), Catarina Mira (Ruas Rivais), Gonzalo Ramos (“Encontrarás Dragões; Seis hermanas) e Maria Botelho Moniz (Podia Acabar o Mundo).

5. Da Ásia para a Europa

Do outro lado do mundo chega Porque Vivemos, o filme de Hideaki Oba, baseado em factos históricos que marcaram o Japão há mais de cinco séculos, ali apresentado em antestreia. Neste cenário para fãs da animação e “comics” asiáticos, há ainda diversos conteúdos de anime e manga. Além de ser palco de algumas das maiores tendências em estilos musicais como o K-Pop ou J-Pop, que atrai multidões de jovens em todo o mundo.

6. Influenciadores digitais

É na área dos influenciadores digitais que serão exibidos os trailers, as curtas e as séries (web), que passam no YouTube e outros canais de streaming. Com um auditório de 1200 lugares, a New Media irá receber o músico e realizador Filipe Melo que irá apresentar a curta-metragem Sleepwalk. Além de youtubers influentes, como Bárbara Bandeira, Inês Guimarães (Mathgurl), João Sousa ou Sirkazzio. E no Spotlight, reservado a exposições de obras relacionadas com a Comic Con, todos podem dar a conhecer as suas criações à audiência.

D.R.

7. As bandas sonoras

A convite do canal Hollywood, os 59 músicos da Lisbon Film Orchestra recriam em palco o ambiente sonoro de 14 filmes - como Star Wars, Superman, The Lord of the Rings ou E.T - o Extraterrestre - de realizadores como Steven Spielberg, Peter Jackson ou Ridley Scott. Com a missão de recordar imagens, momentos e personagens, o concerto acontecerá no auditório New Genesis no sábado, dia 8, às 12 horas.