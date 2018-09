Passeio pela zona ribeirinha do Seixal, da Mundet Factory à Oficina de Artes Manuel Cargaleiro

Na semana em que a Festa do Avante! invade a Quinta da Atalaia (a partir desta sexta, 7), fomos conhecer a Mundet Factory, instalada nos antigos refeitórios da Fábrica Mundet, em tempos a maior empresa corticeira do País. Este bar e restaurante faz parte do passeio que a VISÃO Se7e fez pela zona ribeirinha do Seixal, tema de capa da edição desta semana, esta quinta, 6, nas bancas

Diana Tinoco

Estamos junto ao rio Tejo e o passeio leva-nos à Fábrica Mundet, um dos lugares de paragem obrigatória no Seixal. Inaugurada em 1917, chegou a contar com cerca de cinco mil funcionários, a maioria mulheres, e veio a tornar-se um dos maiores empregadores da região. Ana Carapeto, técnica do Ecomuseu Municipal do Seixal, explica-nos que a fábrica produziu cortiça durante 85 anos e que foi considerada a maior empresa do setor no País. Depois de se visitarem os edifícios das Caldeiras Babcock & Wilcox e das Caldeiras de Cozer, vale a pena sentar-se nos antigos refeitórios, transformados num bar e num restaurante com grandes janelas viradas para a baía do Seixal. Na primeira sala, chamam a atenção o balcão feito com o tapete rolante por onde passava a cortiça e uma instalação de rodas dentadas metálicas. As bases das mesas, onde assentam tábuas de madeira tosca, são as mesmas da época em que o refeitório se enchia de trabalhadores. A ementa é agora do chefe João Macedo, ex-Masterchef, que faz uma cozinha com influências do mundo, como se percebe na sua interpretação do peruano ceviche ou das gambas Kataifi, com molho tzatziki, da Grécia.

Diana Tinoco

Para beber, há bons cocktails de autor: o Sand Bucket, feito com Bombay, Campari, puré de morango, papaia, maracujá e sumo de toranja (€7,50), e servido num original balde de praia. “É um dos mais tropicais e doces da lista”, diz o bartender Marco Antunes.

Mundet Factory > Lg. 1. º de Maio > T. 21 242 5840 > ter-qui 12h-1h, sex-sáb 12h-2h, dom 12h-18h