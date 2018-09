Bye Bye Summer Wine & Beer Party: celebrar de copo na mão

Esta sexta-feira, 7, o Lisbon Marriot Hotel, em Lisboa, volta a receber a festa de despedida do verão com vinho, cerveja artesanal e petiscos

O jardim do Lisbon Marriot Hotel está preparado para receber até mil pessoas para a 5.ª edição da Bye Bye Summer Wine & Beer Party. O espelho de água da piscina, embora tentador, não está disponível para mergulhos, mas a noite contará com a atuação de um dj. No menu, há o já habitual porco no espeto, as sandes em pão rústico, as tábuas de queijos e enchidos e outros petiscos preparados pelo chefe António Alexandre.

Nesta Bye Bye Summer Wine & Beer Party, que se tornou uma tradição para apreciadores e profissionais do vinho, há mais de 300 referências de espumantes, vinhos e cervejas artesanais para provar. O bilhete de entrada inclui o copo de provas, o melhor amigo dos participantes.

Na zona dedicada à cerveja artesanal, uma novidade introduzida o ano passado, estarão disponíveis várias marcas portuguesas (Cinco Chagas, Kenga, Estrela d'Alba, Rafeira, Chica, 5 e Meio, Dos Santos ou Cerveja + 351) e as espanholas Alhambra e Mahou. É, no entanto, a zona dos vinhos que está em destaque. Tintos, brancos, rosés e espumantes de quase todas as regiões produtoras do País estarão por aqui. Entre os produtores presentes estão referências mais ou menos conhecidas como a DOK (Alenquer e Península de Setúbal), Madre de Água (Dão), Lisbon Mustache e Checkmate (Lisboa), Vinha das Virtudes (Alentejo), Cabeça de Toiro (Tejo), Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo (Douro), Vinícola Castelar (Bairrada) ou Quinta dos Ingleses (Vinho Verde).

Bye Bye Summer Wine & Beer Party > Lisbon Marriott Hotel > Av. dos Combatentes, 45, Lisboa > T. 21 135 2336 > 7 set, sex 18h-23h > €10, €15 (no próprio dia), inclui copo de provas