O terraço do The Garden em Lisboa é um jardim nas alturas

No novo terraço lisboeta, os tacos mexicanos, os poke havaianos e os cocktails são acompanhados por boa música e uma vista surpreendente

Luis Barra

Quando se sobem os últimos degraus e se espreita do topo do edifício Dom Luís I, onde funciona também o ginásio Fitness Hut, em Santos, é impossível não soltar um “uau!”. Sim, escrevemos muitas vezes que a melhor vista de Lisboa se aprecia de um determinado sítio, mas será difícil destronar a que se tem do novo terraço The Garden, aberto há duas semanas. Ali em cima, percorrendo o passadiço de madeira em direção às espreguiçadeiras, revelam-se o Tejo e a Margem Sul na sua plenitude. À esquerda, espreita-se a zona do Cais do Sodré à direita, Alcântara e Belém. E nas nossas costas, bairros e ruelas desenham-se no horizonte.

Luís Barra

“Criar uma zona verde em cima de um prédio, onde à volta só existe cinzento e betão”, é um dos objetivos, explica Francisco Rafael, sócio do The Garden. Daí que não faltem canteiros com ervas aromáticas, tomateiros e sardinheiras, entre outras plantas. Para petiscar, há os poke (prato de origem havaiana) do restaurante Poke House, os tacos mexicanos do El Clandestino e os gelados de fruta em pauzinhos da Palettas. Já na lista de cocktails de autor e clássicos, com consultadoria de Bruno Pardal, destacam-se o Gin Garden (€8), com gin, limão, clara de ovo, hortelã, pepino e xarope de açúcar, e o Garden Colada (€7), com Havana Especial, sumo de lima, abacaxi, coco, hortelã e gengibre. O The Garden conta ainda com uma programação pensada pelo músico e produtor Moullinex (o português Luís Clara Gomes), que incluirá atuações de DJ e música ao vivo. Tudo muito descontraído e sem pretensões, como pedem os dias e noites de verão.

The Garden > R. do Instituto Industrial, 7, 7°andar, Lisboa > T. 91 285 4851 > seg-dom 12h-2h